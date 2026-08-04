Commercio, Codacons: “Gli italiani spendono di più, ma non comprano di più”

“È indispensabile rafforzare i controlli lungo la filiera e adottare tutte le misure necessarie per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie. Difendere i consumatori significa anche sostenere i consumi reali e la crescita economica del Paese” – conclude Tanasi.

Secondo il Codacons, questa situazione richiede un’attenta vigilanza sull’evoluzione dei prezzi, anche alla luce delle persistenti tensioni internazionali e dell’andamento dei costi dell’energia e dei carburanti, che potrebbero determinare ulteriori pressioni sui prezzi al consumo.

“Quando aumenta la spesa, ma non aumenta la quantità dei prodotti acquistati – prosegue Tanasi – significa che le famiglie stanno semplicemente pagando di più per comprare gli stessi beni, con un impatto sempre più pesante sui bilanci domestici”.

“I numeri dell’Istat fotografano una realtà che milioni di famiglie vivono ogni giorno – dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – per acquistare gli stessi prodotti è ormai necessario spendere di più, senza che questo si traduca in un aumento dei consumi reali”.

I dati diffusi oggi dall’Istat sul commercio al dettaglio confermano che le famiglie italiane continuano a subire gli effetti di un potere d’acquisto sotto pressione. A crescere è la spesa sostenuta dai consumatori, mentre la quantità dei beni acquistati resta sostanzialmente invariata.

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