Ispica pronta per la 30^ Edizione del “Palio dell’Assunta”: due serate di giochi, tradizione e spettacolo

ISPICA, 04 Agosto 2026 – L’attesa è ormai terminata. L’11 e il 12 agosto, Piazza Unità d’Italia ospiterà la 30^ Edizione del Palio dell’Assunta, la storica manifestazione organizzata dall’Associazione Cattolica “Fazzoletti Rossi”, che da oltre trent’anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ispicese.

Nato nei primi anni Novanta e ispirato ai celebri “Giochi senza Frontiere”, il Palio è diventato negli anni un simbolo di aggregazione, partecipazione e valorizzazione delle tradizioni locali, coinvolgendo intere generazioni di cittadini in un clima di sana competizione, amicizia e condivisione.

L’edizione 2026 assume un significato ancora più speciale perché celebra il prestigioso traguardo della 3^ Edizione, testimonianza della forza di una manifestazione che, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione e al sostegno della comunità, continua a rinnovarsi mantenendo vivo il proprio spirito originario.

Quest’anno, inoltre, il Palio si svolgerà eccezionalmente in Piazza Unità d’Italia, scelta resa necessaria dai lavori di restauro del Loggiato del Sinatra. Proprio in occasione di questo importante anniversario, l’Associazione Cattolica “Fazzoletti Rossi” ha voluto lasciare un segno concreto alla città, realizzando l’illuminazione artistica che impreziosirà Piazza Unità d’Italia durante tutto il periodo delle festività. Un dono alla comunità ispicese che contribuirà a rendere ancora più suggestivo il centro storico, valorizzando uno degli spazi più rappresentativi della città.

Grande è l’entusiasmo che si respira in città in vista dell’evento. Le iscrizioni hanno registrato un successo immediato, confermando il forte legame che il Palio continua ad avere con la comunità.

«Per la nostra Associazione la 30a Edizione rappresenta un traguardo storico che sancisce il percorso di crescita del Palio dell’Assunta e il valore che questa manifestazione ha assunto negli anni per tutta la città – afferma il Presidente Salvatore Vaccaro –. C’è un grande fervore e una straordinaria partecipazione: già il giorno successivo all’apertura delle iscrizioni avevamo completato tutte le squadre. Questo dimostra quanto il Palio sia atteso e quanto entusiasmo riesca ancora a suscitare dopo trent’anni. Per noi è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio.>>

II Presidente ha poi rivolto un sentito ringraziamento a quanti stanno contribuendo alla realizzazione dell’evento.

<<Desidero ringraziare innanzitutto i ragazzi del Consiglio Direttivo per il lavoro che stiamo portando avanti ormai da un anno e, in particolare, per l’impegno straordinario profuso nell’organizzazione di questa edizione così significativa. Un grazie speciale va a tutti i soci dell’Associazione, che con spirito di servizio, sacrificio e grande disponibilità ci affiancano instancabilmente in ogni attività. Il Palio è il frutto del lavoro di un’intera squadra e senza il loro prezioso contributo tutto questo non sarebbe possibile.

Un sincero ringraziamento v,a inoltre, a tutte le attività commerciali e agli sponsor che hanno scelto di sostenere questa trentesima edizione: il loro contributo è fondamentale per consentirci di realizzare una manifestazione sempre più bella e partecipata.

Esprimo, inoltre, profonda gratitudine al Comune di Ispica, in particolare al Sindaco Lucio Muraglie, all’assessore Biagio Solarino e tutta la squadra, per la straordinaria disponibilità e la costante collaborazione dimostrata nella preparazione dell’evento, alla Pro Loco Spaccaforno per il prezioso supporto e al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per aver creduto nel valore della manifestazione, contribuendo alla sua realizzazione.

Un pensiero particolare desidero rivolgerlo al nostro sacerdote, Don Antonio Maria Forgione, che ci accompagna costantemente nel nostro cammino associativo con la sua vicinanza, il suo sostegno e il suo incoraggiamento. La sua presenza è per noi motivo di forza e di serenità e sappiamo che anche lui attende con entusiasmo di vivere insieme alla città le giornate dell’11 e del 12 agosto, condividendo con tutti noi la gioia della 30^ Edizione del Palio dell’Assunta.>>

Le due serate saranno animate da spettacolari prove di abilità, giochi di squadra, momenti di intrattenimento e dalla partecipazione di numerosi concorrenti pronti a contendersi il Drappo del Palio davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Programma

11 Agosto

Ore 20:30 Piazza Santa Maria Maggiore

Cerimonia di apertura della 30a Edizione del Palio dell’Assunta, a cura

dell’Associazione Cattolica “Fazzoletti Rossi“, con partenza del corteo accompagnato dai Grifoni di Biscari – Tamburi di Acate.

Ore 21:00 – Piazza Unità d’Italia

Inizio dei Giochi del Palio dell’Assunta, a cura dell’Associazione Cattolica “Fazzoletti Rossi”.

12 Agosto

Ore 20:30 Piazza Unità d’Italia

Seconda serata dei Giochi del Palio dell’Assunta, con le prove conclusive e la cerimonia di premiazione.

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