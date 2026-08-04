Arrestato a Comiso dalla Polizia di Stato: sequestrati oltre un chilo e mezzo di droga e denaro contante

COMISO, 04 Agosto 2026 – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria, traendo in arresto un cittadino comisano di 32 anni trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione.

L’operazione antidroga trae origine da un decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti del trentaduenne, residente nel territorio casmeneo.

Le indagini e i controlli sono stati condotti congiuntamente dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso. Durante la perquisizione domiciliare, gli operatori hanno rinvenuto complessivamente 1619 grammi di marijuana e 37 grammi di hashish. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati 950 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio, insieme a vario materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Ultimate le formalità di rito negli uffici di polizia, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria procedente.

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