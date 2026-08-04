  • 4 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Agosto 2026 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Arrestato a Comiso dalla Polizia di Stato: sequestrati oltre un chilo e mezzo di droga e denaro contante

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 04 Agosto 2026 – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria, traendo in arresto un cittadino comisano di 32 anni trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione.

L’operazione antidroga trae origine da un decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti del trentaduenne, residente nel territorio casmeneo.

Le indagini e i controlli sono stati condotti congiuntamente dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso. Durante la perquisizione domiciliare, gli operatori hanno rinvenuto complessivamente 1619 grammi di marijuana e 37 grammi di hashish. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati 950 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio, insieme a vario materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Ultimate le formalità di rito negli uffici di polizia, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria procedente.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube