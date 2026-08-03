Scoglitti, disabile in carrozzina precipita da una rampa senza protezioni

SCOGLITTI (Vittoria), 03 Agosto 2026 – Momenti di grande paura a Scoglitti, nella zona della Lanterna, vicino a Via delle Sardine, dove ieri pomeriggio un uomo con disabilità grave è precipitato con il suo scooter elettrico da una rampa di accesso alla spiaggia priva di qualsiasi protezione.

La vittima, affetta da sclerosi multipla con un lato del corpo paralizzato e impossibilitata a camminare, stava tentando di raggiungere la battigia utilizzando la struttura in cemento che collega il livello superiore alla sabbia. Secondo quanto denunciato dalla sorella, la rampa si trova a un’altezza compresa tra uno e un metro e mezzo, versa in pessimo stato di manutenzione ed è completamente priva di barriere laterali, fatta eccezione per un muretto alto appena pochi centimetri e disseminata di pietre, sabbia e detriti.

Mentre cercava di imboccare il passaggio, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente di sotto a testa in giù. A evitargli conseguenze potenzialmente fatali è stato un grosso cespuglio situato sotto la rampa, che ha attutito l’impatto evitandogli di finire sulle rocce aguzze presenti a pochi metri di distanza.

Le grida e la situazione di pericolo sono state notate da alcuni ragazzi che stavano giocando a palla nei paraggi. I giovani sono accorsi immediatamente per estrarre l’uomo dai rami e metterlo in sicurezza, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Visitato dai sanitari, il malcapitato ha riportato numerosi ematomi, graffi e forti dolori, che si sommano alle sofferenze legate alla sua patologia.

Le immagini scattate sul posto documentano chiaramente la pericolosità del sito: cemento danneggiato, tubi sparsi, vegetazione incontrollata e un dislivello privo di protezioni adeguate. La famiglia, ancora scossa per l’accaduto, lancia un appello accorato e punta il dito contro la mancata manutenzione dell’area.

“Ringrazio Dio che è vivo – racconta la sorella –. Se finiva sulle pietre, poteva essere una tragedia. Non vogliamo soldi, vogliamo una protezione urgente. Una barriera, qualcosa di sicuro. Là sotto, se ci va un anziano, un bambino o un altro disabile e finisce sulle pietre invece che sul cespuglio, ci scappa il morto. È una questione di sicurezza elementare”.

La vicenda riaccende i riflettori sul tema dell’effettiva accessibilità delle coste e sulla sicurezza delle infrastrutture dedicate alle persone con ridotta mobilità. Troppo spesso, denunciano i familiari, i passaggi pensati per garantire autonomia e inclusione si rivelano trappole pericolose a causa dell’incuria.

Per questo motivo, la famiglia ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia formale contro l’amministrazione comunale. L’obiettivo non è ottenere un risarcimento economico, ma pretendere un intervento immediato di messa in sicurezza per installare barriere protettive adeguate prima che la sorte non sia così benevola.

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