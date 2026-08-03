Lions Club Ragusa Host, il 10 agosto al Castello di Donnafugata il Gran Galà di Solidarietà

Ragusa, 03 agosto 2026 – Un appuntamento che coniuga intrattenimento, convivialità e impegno sociale, con un obiettivo preciso: offrire un concreto sostegno a progetti di rilevante valore sociale e umanitario. Il 10 agosto alle ore 20.00, nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata, il Lions Club Ragusa Host, insieme ai Club Lions della VIII Circoscrizione, organizza il Gran Galà di Solidarietà “Ridendo e Ballando sotto le Stelle”.

Il ricavato della serata contribuirà all’acquisto di un lettino meccanico per il reparto di Oncologia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, ai programmi della Lions Clubs International Foundation (LCIF), impegnata nel finanziamento di interventi umanitari in tutto il mondo, e alle attività della MK Onlus, associazione che opera in Burkina Faso per garantire cure e assistenza ai bambini affetti da gravi patologie.

Il Galà si aprirà con lo spettacolo teatrale “Come rido io” di e con Massimo Leggio, cui seguirà un raffinato momento conviviale. La serata proseguirà poi con musica e danze accompagnate dalla selezione musicale del DJ Maurizio Lessi.

La serata vedrà la partecipazione del Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia, Giuseppe Walter Buscema, insieme a numerose autorità lionistiche, istituzionali e civili, a conferma dell’importanza dell’iniziativa e del suo valore per il territorio.

“Desideriamo offrire alla comunità un’occasione per trascorrere una piacevole serata estiva, unendo momenti di svago a un concreto gesto di solidarietà. Il ricavato consentirà di sostenere progetti di grande valore. Confidiamo nella partecipazione di quanti condividono i valori della solidarietà e del servizio, nella consapevolezza che anche un piccolo contributo può fare la differenza”, dichiara la presidente del Lions Club Ragusa Host, Ornella Licitra.

La prevendita dei biglietti si effettua presso la Farmacia Ottaviano, in piazza Cappuccini a Ragusa.

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