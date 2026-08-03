Scicli. Il sindaco Marino inaugura il campetto di calcio della Briglia al quartiere Santa Maria La Nova

Scicli, 03 agosto 2026 – Con un calcio d’inizio impresso dal sindaco Mario Marino è stato inaugurato ieri il campetto di calcio della cosiddetta “Briglia” al quartiere Santa Maria La Nova a Scicli.

L’impianto sportivo è stato realizzato con fondi della Democrazia Partecipata su un progetto presentato dal Comitato Santa Maria La Nova.

Il campetto di quartiere in precedenza versava in profondo stato di abbandono; è stato sistemato e rimesso a nuovo con una recinzione, la pavimentazione in erba sintetica, le porte e un impianto di illuminazione.

Sarà un momento di incontro per tutti i ragazzi del quartiere e non solo quelli.

L’intento dell’amministrazione è quello di riportare i ragazzi a giocare, socializzare e vivere nei quartieri come si faceva fino a qualche decennio fa.

Ieri, subito dopo l’inaugurazione, si è tenuto un incontro di calcio tra due squadre di ragazzini e un buffet di benvenuto.

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