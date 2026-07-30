Seganalazioni di furti in zone residenziali di Ragusa. Poidomani chiede aumento controlli

Ragusa, 30 luglio 2026 – Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, interviene con preoccupazione sulla serie di furti notturni che sta colpendo diverse zone della città, in particolare via Macario, via Loi, via Fieramosca, oltre che le aree di Puntarazzi e Pianetti. Secondo le segnalazioni dei residenti, si tratterebbe di quattro individui molto esperti e attrezzati, capaci di muoversi con rapidità e di eludere i sistemi di sicurezza delle abitazioni.

Le modalità dei colpi destano forte inquietudine: i malviventi agirebbero solo di notte, indossando guanti per non lasciare impronte, schiumando gli allarmi, scardinando casseforti con flessibili e manomettendo le telecamere di sorveglianza delle case prese di mira, talvolta anche quelle dei vicini. In alcuni episodi, avrebbero utilizzato scale per introdursi dai primi piani, scegliendo accuratamente l’ingresso più favorevole, per poi fuggire attraversando i giardini delle abitazioni confinanti, entrando da un lato ed uscendo dall’altro.

“Nel quartiere c’è molta preoccupazione e grande dispiacere per chi ha subito danni economici ingenti – afferma Poidomani – I cittadini si sentono vulnerabili e chiedono un’attenzione maggiore su queste zone, che nelle ultime settimane sono diventate teatro di episodi sempre più frequenti e organizzati”.

Il coordinatore di Fratelli d’Italia sottolinea la necessità di un rafforzamento dei controlli, pur riconoscendo l’impegno delle forze dell’ordine: “Siamo consapevoli che le forze dell’ordine stanno facendo il massimo con le risorse disponibili, ma la situazione richiede un monitoraggio più attento e una risposta coordinata. Non possiamo lasciare che interi quartieri vivano nell’ansia di ciò che potrebbe accadere ogni notte. Ed è inutile rivangare il trito e ritrito discorso che sia necessario un aumento degli organici. Lo sappiamo benissimo e a Roma si sta lavorando in questo senso. Nel frattempo, però, occorre gestire le criticità di ciò che si verifica al momento”.

Poidomani conclude con un appello alla collaborazione istituzionale e alla tempestività degli interventi: “La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Chiediamo che si intervenga con decisione per riportare serenità nelle famiglie e garantire che Ragusa resti una città sicura e vivibile”.

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