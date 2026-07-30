Scicli. “La partita del cuore” Csen col supporto del Comune per aiutare i bambini della Casa gialla sul molo di Sampieri

Scicli, 30 luglio 2026 – Domenica 2 agosto, alle 18,30, il polivalente Jungi ospiterà “La Partita del Cuore”, l’iniziativa benefica promossa dal comitato provinciale Csen Ragusa in collaborazione con il Comune di Scicli e, in particolare, con l’assessorato allo sport guidato dal vicesindaco Giuseppe Causarano. Un appuntamento che unisce sport, amicizia e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare due porte da calcio destinate alla Casa gialla sul molo di Sampieri, struttura frequentata da famiglie con bambini in difficoltà.

Il presidente provinciale Csen, Sergio Cassisi, spiega: “Con le somme raccolte dai giocatori, acquisteremo due porte da calcio per permettere ai bambini della Casa gialla di giocare e fare attività sportiva. È un modo concreto per offrire loro un’occasione di svago e crescita, lontano dalla strada”. La partita, che si disputerà in formula calcio a 7, vedrà in campo assessori, professionisti, commercialisti e amici accomunati dalla voglia di contribuire a una buona causa. Cassisi aggiunge con un sorriso: “Il torneo è riservato a chi ha più di cinquant’anni, e io ci arrivo preciso preciso! Sarà una serata di divertimento, con la speranza che nessuno si faccia male”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Scicli, rappresenta un esempio di solidarietà attiva e di sport come strumento di inclusione. Alla manifestazione saranno presenti anche il sindaco di Scicli Mario Marino e numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale, a testimonianza dell’impegno condiviso nel sostenere le realtà sociali del territorio. La gara sarà diretta dagli arbitri Csen dell’Asd Sport Eventi capitanata da Emiliano Migliorisi. “La Partita del Cuore” si conferma così un appuntamento che va oltre il campo da gioco: un gesto di comunità, per regalare ai più piccoli la possibilità di correre, giocare e sognare.

Salva