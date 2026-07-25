Monterosso Almo e Giarratana. Blackout di 13 ore negli Iblei

Monterosso Almo/Giarratana, 25 luglio 2026 – Tredici ore senza corrente e due comuni in emergenza. Dalle 12:00 di ieri fino all’1:00 di notte il borgo Monterosso è rimasto al buio a causa di un guasto alla rete elettrica che ha mandato in tilt diverse cabine. Disagi anche alla vicina Giarratana, dove si sono registrate numerose interruzioni. Per l’energenza a Monterosso sono stati utilizzati i generatori per i più fragili.

Su indicazione del Sindaco Salvatore Pagano, i Rangers Europa – Gruppo di Protezione Civile si sono immediatamente attivati con gruppi elettrogeni e torri faro. Il supporto è stato fondamentale per garantire l’energia ad alcune attività commerciali e soprattutto ai cittadini con problemi di salute e necessità sanitarie non differibili , nonché di supporto alle squadre dell’Enel. In prima linea anche i tecnici Enel del pronto intervento, al lavoro “a ritmo serrato” per tutta la giornata. L’intervento più complesso si è registrato in vicolo Silva, dove una grossa cabina elettrica si è guastata ed è stato necessario l’uso di escavatori prontamente intervenuti. Secondo quanto comunicato dal Sindaco Salvatore Pagano dopo un aggiornamento con il dirigente Enel di Ragusa, le squadre di riparazione hanno completato il lavoro e intorno alle 2:00 di notte la corrente è stata ripristinata su tutto il territorio comunale.

“ Le squadre stanno terminando – aveva dichiarato il primo cittadino – Si stima che entro breve tempo il servizio elettrico sarà attivo su tutta Monterosso».

Problemi simili nel vicino comune di Giarratana. Come segnalato dal Sindaco di Giarratana Bartolo Giaquinta sui social, oggi si sono verificate “numerose interruzioni di energia elettrica”.

I tecnici Enel hanno riferito di un “quadro generale di estrema difficoltà”. A Giarratana è risultata fuori uso la cabina Giaquaro di via Leopardi e in serata erano ancora in corso le manovre per riattivarla.

Al momento non è nota né la causa precisa del guasto che ha colpito contemporaneamente i due centri degli Iblei. L’Enel ha assicurato che proseguiranno i controlli nelle prossime ore per evitare nuovi blackout.

Dopo una notte di generatori e lavori, Monterosso e Giarratana sono tornati ora alla normalità, con la speranza che l’estate iblea non riservi altre emergenze di corrente.

Nelle foto alcuni momenti del pesante blackout a Monterosso.

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