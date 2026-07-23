Un nuovo prestigioso traguardo: “Gusto Unico” del modicano Matteo Barone premiato da Qualità Italiana 2026

FRIGINTINI (Modica), 22 Luglio 2026 – L’eccellenza, la dedizione e la valorizzazione del Made in Italy continuano a raccogliere i giusti meriti. L’attività Gusto Unico di Matteo Barone ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento da Qualità Italiana per l’anno 2026.

Il premio, conferito nell’ambito delle selezioni ufficiali curate dal circuito Qualità Italiana (visibile sul portale qualitaitalia.com), attesta il valore dell’attività di Frigintini e il costante impegno di Barone nella promozione e nel contributo all’eccellenza italiana. Gusto Unico è gelateria e laboratorio artigianale. L’iniziativa è del giovane Matteo Barone che dopo anni di studi, ha deciso di mettersi in gioco avviando la propria attività che unisce tradizione e innovazione pensando anche a chi ha intolleranze, proponendo ad esempio anche gelati artigianali senza glutine.

Il circuito di Qualità Italiana seleziona infatti con cura le realtà che si distinguono per professionalità, cura dei dettagli e un forte legame con la tradizione e l’identità produttiva del Paese. La targa celebrativa conferita a Gusto Unico testimonia l’impegno costante dell’attività nel mantenere alti gli standard qualitativi, offrendo alla clientela un punto di riferimento sicuro e di assoluto pregio.

Un traguardo che rappresenta al tempo stesso un motivo di grande orgoglio per i risultati fin qui raggiunti e un nuovo punto di partenza per futuri successi all’insegna della qualità senza compromessi.

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