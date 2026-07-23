Basket. L’olandese volante per incendiare l’attacco: Caleb Vijber alla Virtus Ragusa

RAGUSA, 23 Luglio 2026 – Velocità, talento e capacità di accendere la partita. La SuperConveniente Virtus Ragusa inserisce Caleb Vijber in uno dei ruoli chiave del nuovo roster: la combo guard olandese, classe 2002, arriva dopo una stagione da protagonista con Sant’Antimo in Serie B Nazionale.

Nelle 24 gare disputate nell’ultima regular season, Vijber ha prodotto 11,8 punti, 3,5 rimbalzi e 3 assist di media, confermando le proprie qualità di realizzatore e attaccante puro. Numeri che raccontano soltanto in parte un esterno imprevedibile, capace di creare dal palleggio e di trovare soluzioni anche quando la partita esce dagli schemi. Può giocare da play e da guardia, attaccare dall’uno contro uno e arrivare al ferro.

Nato a Spijkenisse l’8 novembre 2002, alto 187 centimetri, Vijber è cresciuto cestisticamente nel Feyenoord Rotterdam. Dopo una parentesi britannica con i Barking Abbey London Lions, ha esordito nel 2022 nella BNXT League, il massimo campionato congiunto di Belgio e Paesi Bassi. Con il Feyenoord ha disputato tre stagioni, facendo registrare 9,1 punti e 2 assist di media nella seconda e 8,3 punti, 2 rimbalzi e 2 assist nella terza. Nell’ottobre del 2025 si è trasferito in Danimarca, al Vejen, dove in cinque partite di BasketLigaen ha prodotto 14,2 punti, 3 rimbalzi e 5,4 assist, prima dell’approdo a Sant’Antimo e dell’impatto positivo con la pallacanestro italiana.

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