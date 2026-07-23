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Marina di Modica

Risate e solidarietà a Marina di Modica: Toti e Totino inaugurano la rassegna “In Teatro Aperto 2026”

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Marina di Modica, 23 luglio 2026 – Risate, grande comicità e un profondo impegno sociale: si apre all’insegna della solidarietà l’edizione 2026 di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Sabato 25 luglio, alle ore 21:30, il palco dell’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica ospiterà Toti e Totino (Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia), una delle coppie più amate e storiche della comicità siciliana. L’evento è organizzato dall’Associazione Francy Pop, realtà nata per custodire il ricordo del giovane Francesco Paolino, prematuramente scomparso. In scena andrà “Eccoci qua”, un viaggio ironico e frizzante tra i paradossi e le contraddizioni della vita quotidiana. Attraverso dialoghi dal ritmo serrato, gag esilaranti e uno sguardo acuto sul costume e sull’attualità, Toti e Totino metteranno in campo quella verve e quell’intesa perfetta che da oltre trent’anni conquistano il pubblico di tutte le età. La serata racchiude un importante valore benefico: l’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla Samot Ragusa ETS, un’organizzazione da anni in prima linea sul territorio nel settore delle cure palliative, impegnata nell’assistenza ai pazienti e nel supporto alle loro famiglie.

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