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Politica | Pozzallo

Black out Pozzallo. Il Sindaco scrive in Prefettura per un incontro urgente alla presenza dei Dirigenti ENEL

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Pozzallo, 23 luglio 2026 – In merito ai continui blackout elettrici che hanno interessato Pozzallo e quasi tutti i comuni della Sicilia, il Sindaco con una nota al Prefetto ha chiesto alla massima autorità dello Stato, di voler organizzare un incontro alla presenza dei dirigenti dell’Enel, per affrontare insieme la grave questione che ha provocato danni ingenti alle attività Economiche e pericoli a tutti i cittadini.
Tale incontro si rende necessario, prosegue Ammatuna,  alla luce del rifiuto dei dirigenti dell’Enel di incontrare l’Amministrazione Comunale per capire come fronteggiare la grave situazione creatosi. Intanto si invitano i cittadini e tutte le associazioni presenti nel territorio a volere fare pervenire al protocollo generale dell’Ente, tutte le segnalazioni dei danni e dei disservizi provocati dall’interruzione dell’energia elettrica, al fine di ipotizzare un eventuale azione legale con richiesta di rimborso danni all’Enel. Il nostro avversario in questo momento è l’ENEL, una Società in cui il MEF, vuol dire lo Stato, è socio di maggioranza con il 23,6% è rappresentato da 6 componenti su 9 nel Consiglio di Amministrazione. Sarebbe interessante capire la quota destinata agli investimenti, specialmente in Sicilia e in provincia di Ragusa e la quota dei dividenti fra i soci fra cui lo Stato.

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