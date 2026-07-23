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Tragico incidente stradale alle porte di Vittoria: un morto e un ferito grave

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VITTORIA, 23 Luglio 2026 -Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul ponticello inaugurato da poco che si trova alle porte di Vittoria, nella strada che dal comune ipparino porta a Santa Croce. L’impatto è stato frontale ed ha coinvolto due auto, costando purtroppo la vita a una donna di 65 anni, Aurora Puglisi, mentre il conducente dell’altra auto, un 59enne, è stato portato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la polizia locale di Vittoria per gli accertamenti del caso, mentre il traffico sull’arteria ha subito notevoli rallentamenti.

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