Ispica: Celebrazione del “World Drowning Prevention Day” – 25 luglio 2026

Ispica, 23 luglio 2026 – La città di Ispica, insignita della Bandiera Blu, annuncia la propria adesione alla terza edizione della campagna nazionale “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”.

L’iniziativa, promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE) Italia in linea con le direttive dell’OMS, intende sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione degli annegamenti, tema che costituisce un criterio imperativo per il Programma Bandiera Blu.

L’evento, in programma il 25 luglio presso [Luogo], vedrà la partecipazione delle Istituzioni e delle realtà impegnate nella sicurezza marittima. “La sicurezza balneare è un pilastro della nostra gestione del territorio” — dichiarano il Sindaco Pierenzo Muraglie e l’Assessore alla Bandiera Blu Sonia Calabrese. “Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa giornata formativa, fondamentale per promuovere una cultura del mare consapevole e tutelare l’incolumità di tutti i bagnanti”.

Il programma prevede dimostrazioni di salvamento, protocolli di primo soccorso e laboratori informativi in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Croce Rossa, la Misericordia e gli operatori del settore.

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