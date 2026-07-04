Monterosso Almo. Carnevale estivo “ALEGRIA 2026”

Monterosso Almo, 04 Luglio 2026 – Conto alla rovescia per ALEGRIA – Carnevale d’Estate, la manifestazione che sabato 11 e domenica 12 luglio trasformerà Monterosso Almo in uno dei principali punti di riferimento del divertimento estivo in Sicilia. L’evento, organizzato dal Comune di Monterosso Almo, dall’Associazione ARTEA APS e del grande imitatore Andrea Barone è pronto ad accogliere migliaia di visitatori con un programma ricco di musica, spettacoli, animazione e momenti dedicati a tutta la famiglia. Per due giorni il centro storico del borgo ibleo sarà animato dalla tradizionale Grande Parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che sfileranno lungo le vie del paese regalando al pubblico colori, scenografie e un’atmosfera di festa che da sempre contraddistingue “ALEGRIA”.

A rendere ancora più speciale la serata di sabato 11 luglio sarà il grande appuntamento con The Dance Festival – Mania 90. Dalle 23 il palco ospiterà Martin Klain, dj e speaker di Radio 105, Emanuele Caponnetto e la regina della dance anni Novanta Haiducii, protagonista di alcuni dei brani più celebri di quel decennio. Una serata pensata per far rivivere al pubblico le emozioni e le sonorità che hanno segnato un’intera generazione.

Anche la giornata di domenica 12 luglio offrirà un programma ricco di appuntamenti. Oltre alla seconda sfilata dei carri allegorici, le vie del paese saranno animate dagli spettacoli degli artisti di strada, dalle mascotte e dall’energia della Bailao Brasiliana, con ballerini e percussionisti pronti a coinvolgere il pubblico in un’esplosione di musica e colori.

Tra gli appuntamenti più attesi torna anche la Terza Sagra della Pizza, che negli anni è diventata uno dei momenti gastronomici più apprezzati della manifestazione.A chiudere “ALEGRIA “ sarà il Summer Dance Party, il grande evento conclusivo con i dj Maurizio Lessi, Eugenio Ferrara e Cory Amenta, che accompagneranno il pubblico fino a tarda sera con un coinvolgente viaggio musicale. Giunta alla sua terza edizione, “ ALEGRIA “continua a crescere sia sotto il profilo organizzativo sia per il numero di presenze registrate, confermandosi un’importante occasione di promozione turistica per Monterosso Almo e per l’intero territorio ibleo.

L’obiettivo degli organizzatori è offrire un evento capace di unire spettacolo, intrattenimento e valorizzazione del territorio, creando un appuntamento che richiami visitatori da tutta la Sicilia e contribuisca a far conoscere le bellezze del paese.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 11 e domenica 12 luglio. Due giornate di festa, musica, animazione, sapori e divertimento attendono il pubblico per un’edizione che si annuncia tra le più partecipate di sempre.

Nella foto il gruppo in maschera dell’associazione Artea APS con a centro Andrea Barone.

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