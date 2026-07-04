I cantieri aperti a Donnalucata e Marina di Marza per la sicurezza stradale

Palermo, 04 luglio 2026 – Un intenso fine settimana di lavoro sul territorio per il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate, che ha effettuato sopralluoghi presso cantieri aperti o in fase di apertura tra Donnalucata e Marina di Marza. Venerdi pomeriggio il parlamentare ibleo ha fatto sosta tra le frazioni marinare in territorio di Scicli, Donnalucata e Playa Grande. Qui un emendamento da 170 mila euro alla scorsa manovra finanziaria ha reso possibile la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione sulla Strada Regionale 73, nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 119 e l’intersezione con la S.P. 95. “Ho voluto fortemente inserire questo emendamento nella manovra finanziaria – dichiara l’On.Abbate – perché risolve le criticità di una strada, la “Spinazza – Piano Grande”, che negli ultimi anni ha visto un incremento esponenziale di traffico dovuto al crescente sviluppo residenziale e turistico dell’area. L’occasione è stata propizia anche per la valutazione di altri interventi da effettuare in zona sempre nell’ottica del miglioramento della sicurezza stradale”. Qualche chilometro più in là, Marina di Marza, territorio di Ispica, altro cantiere aperto a seguito di ulteriore finanziamento da 150 mila euro che riguarda questa volta la messa in sicurezza di un’ampia zona che unisce S.Maria del Focallo a Marina di Marza tramite la realizzazione di camminamenti per i residenti che intendono raggiungere la spiaggia. L’On. Abbate, alla presenza del Sindaco Muraglie, degli Assessori Oddo, Tringali e Solarino e dei consiglieri Giovanni Muraglie e Antonella Gelasio, si è poi soffermato all’altezza dell’incrocio “Ucca Marina”. Qui partiranno a breve lavori per rendere più agevole l’attraversamento dell’arteria. “In entrambi i casi i progetti nascono dall’ascolto delle esigenze del territorio attraverso la collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali. La collaborazione istituzionale a più livelli, Regione – Provincia – Enti Locali, riesce sempre a dare buoni frutti. Potenziare l’illuminazione pubblica e creare infrastrutture al servizio dei cittadini significa non solo prevenire incidenti anche nelle ore notturne , ma anche sostenere lo sviluppo economico e l’attrattività di queste zone. Voglio ringraziare, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni di Scicli e Ispica, anche la Presidenza e gli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la celerità nella gestione delle procedure di gara sulla piattaforma”.

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