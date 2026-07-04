Ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e la terza edizione di “Cogitare”

Sampieri(Scicli), 04 luglio 2026 – Sampieri, la località balneare con la sua spiaggia resa famosa dalla serie televisiva di “Il Commissario Montalbano”, accoglierà anche quest’anno l’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e la terza edizione di “Cogitare”.

Il living e la nuova platea del Pata Pata all’aperto sono oggi spazi capaci di occupare centinaia di posti a sedere, vicinissimi alla battigia, attrezzati di servizi tecnici e arricchiti con alberi di essenze mediterranee.

Il programma, dell’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e la terza edizione di “Cogitare”, prenderà il via il 18 luglio e si concluderà il 5 settembre 2026.

Hanno aderito al nostro invito, tra gli altri, i seguenti autori: l’infettivologo Mattia Bassetti, Oscar Farinetti, patron di Eataly, Pierferdinando Casini, l’archeologo Paolo Matthiae, lo storico Manuel Gotor e Michela Ponzani. Le scrittrici: Maria Attansasio, Cristina Cassar Scalia, Simona Lo Iacono, e poi gli scrittori Salvatore Lordi e l’illustratore Angelo Ruta.

Gli autori delle opere converseranno con giornalisti e critici letterari di chiara fama che siamo certi richiameranno un pubblico eterogeneo, attesa la qualità degli autori e delle opere scelte.

Due eventi che offriranno al pubblico, ormai fidelizzato e numeroso alle nostre iniziative, spunti e riflessioni su temi ricorrenti che danno un’immagine della società e dei flussi culturali che stiamo vivendo.

Confermando la nostra filosofia di un consumo della cultura per tutti, l’ingresso agli eventi, con inizio alle ore 19.00, è libero.

Abbiamo voluto dedicare quest’anno un concerto per pianoforte del maestro Marcello Giordano Pellegrino, in omaggio alla rinata Fornace Penna, dal titolo “Good Morning, Fornace Penna”, martedì 4 agosto con inizio alle ore 21.00.

Pensieri, parole e musica a due passi dal mare.

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