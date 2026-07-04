Chiaramonte Gulfi. Oggi la III edizione di “Vini e Oli di Sicilia”. Oltre 50 aziende, concorsi e masterclass

Chiaramonte Gulfi, 04 luglio 2026 – Il cuore ibleo batte al ritmo dell’olio e del vino. Oggi, sabato 4 luglio, Chiaramonte Gulfi ospita la terza edizione di “Vini e Oli di Sicilia”, l’evento a cura di AIS Sicilia Sommelier dedicato alle eccellenze enologiche e olearie dell’isola. Dalle 19,00 in poi Corso Umberto I diventa una grande vetrina di sapori. Saranno presenti più di 50 aziende vitivinicole e olearie d’eccellenza provenienti da tutta la Sicilia, pronte a far scoprire profumi, sapori e tesori autentici del territorio tra degustazioni, laboratori e incontri con i produttori. L’olio siciliano sarà protagonista assoluto con un concorso dedicato alle diverse cultivar, masterclass e banchi d’assaggio pensati per far incontrare il pubblico con chi produce.

Tra gli appuntamenti clou la masterclass “Alla scoperta delle cultivar della Sicilia occidentale e orientale”, un percorso di degustazione guidato da Giuseppe Cicero, capo panel, insieme ai rappresentanti di AIS Sicilia. L’obiettivo: conoscere, confrontare e apprezzare le principali cultivar che rendono unico il patrimonio olivicolo dell’Isola. I posti alla masterclass sono su prenotazione.

La giornata prevede anche talk, laboratori didattici anche per i più piccoli e musica, per un evento che punta a unire enogastronomia e intrattenimento. “ Vini e Oli di Sicilia – III Edizione” si svolge sotto il titolo “Il futuro dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Sicilia”. Un’occasione per raccontare identità, storia e potenzialità di un territorio che fa dell’agroalimentare di qualità uno dei suoi asset principali.

L’iniziativa è sostenuta da ARS, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Città dell’Olio e dal Comune di Chiaramonte Gulfi.

Salva