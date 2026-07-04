Modica e Atene non sono mai state così vicine. Un pizzico di sana competitività e di… una rete da tennis!

MODICA, 04 Luglio 2026 – Il legame storico e culturale tra la Sicilia e la Grecia si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo che profuma di terra battuta e sportività. Si è rinnovato anche quest’estate l’ormai tradizionale appuntamento che vede protagonista il Circolo Tennis Modica, teatro di una entusiasmante multi-sfida contro un agguerrito e affiatato gruppo di professionisti arrivati direttamente da Atene.

Due squadre, 16 componenti per parte e quattro giorni di scambi intensi, colpi di scena e grandissimo agonismo. Tra singolari accesi e doppi strategici, sul campo sono andate in scena ben 20 sfide. Il verdetto finale? Un incredibile e quasi poetico 10-10. Un pareggio perfetto che riflette lo spirito profondo dell’iniziativa: una parità che ha accontentato tutti, dove a trionfare davvero sono stati il fair play, il sano divertimento e le strette di mano a bordo campo.

Non è stata però solo una questione di dritto e rovescio. Questa piccola ma sentita tradizione estiva è soprattutto un’occasione di scambio, amicizia e ospitalità. Il sipario su questa edizione del gemellaggio Sicilia-Grecia è calato nel migliore dei modi: una festosa cerimonia di premiazione, con coppe e targhe consegnate a tutti i partecipanti, culminata in un grande brindisi finale. Ad accompagnare i calici, immancabili, i sapori e i piatti tipici della tradizione culinaria modicana, che hanno conquistato definitivamente gli ospiti ellenici.

“Gioco, set, incontro: l’appuntamento è già fissato per la prossima estate, per abbattere ancora una volta le distanze a colpi di racchetta – commenta il sindaco di Modica, Maria Monisteri”.

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