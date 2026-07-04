Modica Calcio, nuovo innesto in difesa: arriva il giovane gigante Francesco Desiato

MODICA, 04 Luglio 2026 – Il Modica Calcio continua a muoversi con decisione sul mercato per strutturare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie D. La società rossoblù ha ufficializzato il raggiungimento dell’accordo con il difensore Francesco Desiato, che indosserà la maglia del club per la stagione ormai alle porte.

Classe 2005, Desiato è un difensore centrale di grande prospettiva ma che vanta già un bagaglio di esperienze significativo. Cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile del Napoli, ha saputo subito misurarsi con il calcio dei grandi vestendo le maglie di Budoni, Ischia e Turris. Nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia della Reggina, un’esperienza cruciale che gli ha permesso non solo di conoscere a fondo la categoria, ma anche di prendere le misure allo stesso girone che il Modica si appresta ad affrontare.

Dal punto di vista tattico e atletico, il nuovo acquisto rossoblù offre ampie garanzie. Forte di una struttura fisica imponente grazie ai suoi 191 centimetri di altezza, Desiato abbina alla stazza una brillante progressione atletica. La sua versatilità rappresenta un’arma preziosa per lo scacchiere tattico: è, infatti, in grado di agire sia al centro del reparto arretrato sia sulla corsia di destra come terzino.

L’identikit di Desiato sposa perfettamente la linea verde del club: un profilo giovane, con enormi margini di crescita tecnica e caratteriale, pronto a mettersi a disposizione di mister Filippo Raciti per dare solidità e freschezza alla retroguardia modicana.

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