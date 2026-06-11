Pozzallo. Tutto è pronto per il Raduno Nazionale delle Vespe. Sabato e domenica all’insegna del cibo e del divertimento

POZZALLO, 11 Giugno 2026 – “Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi…” Le note immortali di 50 Special dei Lùnapop risuonano nella mente come l’inno definitivo della libertà su due ruote. Quella stessa libertà, fatta di vento sul viso e motori a due tempi, si prepara a invadere pacificamente la costa iblea, e in particolar modo la città di Pozzallo.

Sabato 13 e domenica 14 giugno, la città marinara si trasformerà nella capitale italiana dello scooter più amato al mondo. Il Vespa Club Pozzallo, capitanato dal presidente Orazio La Pira, darà vita al “Vespa Summer 2026”, il primo storico Raduno Nazionale della città.

L’evento non è un semplice incontro di appassionati, ma una vera e propria prova ufficiale del Campionato Turistico Nazionale. Centinaia di vespisti da ogni regione convergeranno in Sicilia, attirati dal richiamo del mare e del mito.

L’edizione di quest’anno si tinge di un significato ancora più profondo e storico. Il 2026 coincide infatti con l’80° anniversario della nascita della Vespa, brevettata per la prima volta nel lontano 1946. Ottant’anni di design, cultura pop e stile “Made in Italy” che continuano a unire intere generazioni.

L’evento comincia sabato 13 giugno 2026 alle ore 15:00 con le registrazioni e il ritiro dei gadget in Piazza delle Rimembranze, seguite dalla partenza del corteo verso Cava D’Aliga. Qui i partecipanti si godranno un aperitivo presso il lido balneare “Maracaibo” prima di rientrare a Pozzallo. La serata prosegue alla Villa Comunale, dove dalle ore 20:00 aprirà l’area food con degustazioni vinicole e specialità gastronomiche locali. La giornata si concluderà a ritmo di musica dal vivo sulla terrazza sul mare a partire dalle 21:30.

Domenica 14 giugno le attività riprendono alle ore 08:30 con la colazione e le nuove registrazioni. Successivamente, il corteo partirà alla volta di Punta Cirica per un rinfresco in spiaggia presso il lido balneare “La Riserva”. A mezzogiorno si rientra a Pozzallo per un pranzo informale a base di rosticceria tipica, come le scacce ragusane, presso il lido “U calandra”.

Il pomeriggio sarà animato da giochi estivi, schiuma party e musica in spiaggia, per poi concludersi alle 15:30 con le premiazioni ufficiali e i saluti. L’organizzazione ricorda di portare costume e ciabatte, mentre i gadget sono garantiti solo per i primi 500 iscritti.

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