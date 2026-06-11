Pozzallo. E’ una bomba quella riaffiorata in spiaggia, blindata, scatta l’allarme

POZZALLO, 11 Giugno 2026 – Un inquietante ritrovamento ha costretto la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo a intervenire con urgenza. È stato confermato che si tratta di un residuo bellico, come già scritto ieri da radiortm..it. E’ stata emessa l’Ordinanza n. 39 che interdice immediatamente una vasta porzione di mare antistante la spiaggia Lido Bogotà, in località Pietrenere.

Il provvedimento arriva dopo la segnalazione del rinvenimento di un presunto ordigno bellico (probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale) nello specchio acqueo vicino alla riva. L’obiettivo è chiaro: tutelare la sicurezza di bagnanti, diportisti e operatori del mare in attesa delle delicate operazioni di brillamento da parte degli artificieri.

Zona interdetta

L’area vietata è stata delimitata con precisione dai seguenti punti geografici (coordinate WGS84):

Punto A: 36°43.749′ N – 014°51.368′ E

Punto B: 36°43.723′ N – 014°51.378′ E

Punto C: 36°43.715′ N – 014°51.347′ E

Punto D: 36°43.741′ N – 014°51.336′ E

Divieti assoluti all’interno della zona:

Balneazione e accesso al mare

Immersioni subacquee

Attività di pesca

Qualsiasi altra attività connessa all’uso del mare non autorizzata

Sono previste deroghe esclusivamente per il personale tecnico impegnato nella rimozione e bonifica dell’ordigno.

Il Comandante del Porto di Pozzallo ha sottolineato la necessità di agire con tempestività per evitare rischi alla navigazione e alla pubblica incolumità. L’area interessata si trova proprio in prossimità dell’affollato stabilimento balneare Lido Bogotà.

La Guardia Costiera ha pubblicato l’ordinanza sul proprio sito istituzionale (www.guardiacostiera.gov.it) e invita tutta la cittadinanza a rispettare scrupolosamente i divieti per evitare sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

Aggiornamenti sulle operazioni di brillamento saranno comunicati nelle prossime ore.

Info FRANCO ASSENZA DENTRO LA NOTIZIA SENZA CENSURE PRIMA PASSA DA NOI ✍️ redazione di Bartolomeo Trovato

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