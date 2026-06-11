Mercato Ortofrutticolo Vittoria: approvata la Variante in corso d’opera. Sallemi: «Pbiettivo importante per l’economia iblea»

Vittoria, 11 giugno 2026 – “È una notizia che aspettavamo e che premia mesi di lavoro istituzionale intenso, condotto con metodo e con la consapevolezza di quanto questa struttura valga per il territorio ibleo e per tutta la Sicilia”.

Così il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia interviene circa la notizia dell’approvazione ufficiale della Variante in corso d’opera per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, giunta da Palermo e comunicata dall’ACOV.

“Il Mercato di Vittoria è il cuore pulsante di un’economia che muove migliaia di operatori, famiglie e imprese. Meritava — e ora avrà — una struttura all’altezza dei suoi importantissimi volumi di traffico e del suo peso economico. Per questo motivo ho seguito passo dopo passo questa linea di intervento e mi sono fatto ponte tra gli operatori del Mercato, la Regione e il Genio Civile. Desidero esprimere la mia più sincera e sentita gratitudine all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che ha dimostrato sin dal primo momento una sensibilità concreta verso le esigenze del settore ortofrutticolo vittoriese. Le sue visite operative a Vittoria sono state il segno di un’attenzione vera, di chi scende sul campo per capire i problemi e trovare le soluzioni. E il 19 giugno sarà nuovamente presente a Vittoria per illustrare gli importanti lavori che interesseranno il Mercato. Un ringraziamento va all’On. Giorgio Assenza, con il quale si è costruito un lavoro di squadra nell’interesse del comparto agricolo e al Genio Civile di Ragusa”.

“I lavori che riguarderanno la sicurezza e la migliore fruibilità della struttura daranno al Mercato di Vittoria la prospettiva che merita”, conclude il senatore.

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