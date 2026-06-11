Storico Modica Calcio: i Giovanissimi Under 14 sono Campioni Regionali!

MODICA, 11 Giugno 2026 – Una cavalcata trionfale, una stagione da incorniciare e, alla fine, il tetto della Sicilia. I Giovanissimi Regionali Under 14 del Modica Calcio hanno scritto una delle pagine più belle e visibility del settore giovanile rossoblù, laureandosi ufficialmente Campioni Regionali per la stagione 2025/2026.

Il verdetto della finale playoff corona un percorso perfetto, iniziato mesi fa con il dominio assoluto nel Girone G e culminato in una fase post-season giocata con il cuore, la testa e una maturità da veri veterani.

Dietro questo successo straordinario c’è il lavoro meticoloso, la passione e la simbiosi tattica del duo di allenatori composto da Tona e Lorefice. I due tecnici sono stati capaci di plasmare un gruppo coeso, capace di esprimere un calcio moderno, propositivo e, soprattutto, efficace nei momenti decisivi della stagione.

Dopo aver letteralmente sbaragliato la concorrenza nella regular season vincendo il proprio girone, la squadra non ha patito la pressione dei playoff. Anzi, ha alzato ulteriormente l’asticella, superando ogni ostacolo con la determinazione delle grandi squadre fino al trionfo finale.

Il titolo regionale non è arrivato per caso. La stagione dei baby rossoblù è stata un mix di numeri impressionanti: dominio nel Girone G con una leadership mai messa in discussione grazie a una solidità difensiva e a un attacco atomico, playoff perfetti giocati con carattere e lucidità mentale nei match da “dentro o fuori, crescita collettiva di un gruppo in cui ogni singolo elemento ha saputo valorizzarsi al servizio della squadra.

La vittoria del titolo regionale Under 14 non è solo un trofeo da mettere in bacheca, ma rappresenta il manifesto del progetto tecnico del Modica Calcio, sempre più attento alla valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Per i ragazzi si aprono ora le porte delle celebrazioni, ma questo scudetto regionale è soprattutto un punto di partenza. Il futuro del calcio modicano è in ottime mani.

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