Vittoria, gira di notte con una mannaia e una pistola giocattolo senza tappo rosso: denunciato cinquantenne

VITTORIA, 10 Giugno 2026 – Un controllo di routine della Polizia Stradale, nell’ambito dei servizi di vigilanza notturna alle porte del centro abitato di Vittoria, ha portato al deferimento di un uomo di circa 50 anni, sorpreso in possesso di armi e alla guida senza i requisiti necessari.

L’uomo, un italiano con vari precedenti penali specifici, è stato fermato mentre si trovava al volante della propria autovettura. Al momento della verifica dei documenti, gli agenti hanno immediatamente accertato che il conducente era privo della patente di guida, in quanto il titolo era già stato precedentemente revocato dalla Prefettura.

Il controllo si è poi esteso alla persona e al veicolo, rivelando dettagli inquietanti. Sotto il giubbotto, agganciata alla cintura, l’uomo nascondeva una pistola giocattolo completa di caricatore rifornito con munizioni a salve. L’arma era priva del previsto tappo rosso di sicurezza, che era stato deliberatamente sostituito e camuffato con un tovagliolo dello stesso colore. Successivamente, la perquisizione dell’abitacolo ha permesso di rinvenire anche una mannaia da cucina, dotata di una lama della lunghezza di ben diciassette centimetri e mezzo.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente con le accuse di guida senza patente e porto abusivo di armi. Per il cinquantenne, in ogni caso, vige il principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

Salva