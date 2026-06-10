Sicurezza a Scicli, Forza Italia: “Piena fiducia nel lavoro di Forze dell’Ordine e Amministrazione comunale”

SCICLI, 10 Giugno 2026 – I recenti episodi di furti e atti criminosi che hanno interessato il territorio di Scicli hanno comprensibilmente sollevato un’ondata di preoccupazione tra i residenti, timorosi per la sicurezza delle proprie famiglie e delle attività commerciali. Di fronte a questa situazione, la Segreteria cittadina di Forza Italia Scicli ha voluto esprimere una sincera vicinanza alla comunità, sottolineando al contempo come la risposta delle istituzioni sia stata immediata e concreta.

Secondo la nota firmata dal commissario cittadino Enzo Giannone, le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione comunale si sono prontamente attivate per arginare il fenomeno. Il sindaco Mario Marino, insieme alla Giunta, ha infatti avviato un confronto costante e serrato con le autorità competenti. Questo dialogo ha già permesso di coordinare e organizzare presidi specifici e attività di controllo mirate, pensate per restituire serenità e sicurezza ai cittadini nelle zone più colpite.

Forza Italia Scicli rimarca come la strada più efficace per contrastare questi fenomeni di allarme sociale non risieda nelle polemiche, bensì nel lavoro sinergico tra istituzioni, forze di polizia e la cittadinanza stessa. Sostenere chi opera quotidianamente sul territorio con professionalità e spirito di servizio è considerato un dovere civico. Per questo motivo, il partito rinnova la sua totale fiducia nell’operato della macchina amministrativa e delle Forze dell’Ordine, con l’auspicio che le misure già messe in campo portino a risultati tangibili nel breve periodo.

La strategia per garantire la legalità a Scicli guarda però anche a un livello più ampio. La Segreteria azzurra confida infatti nell’intervento dell’onorevole Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa. A lui viene affidato il compito di farsi portavoce presso il Governo nazionale delle esigenze specifiche del territorio scilitano, sollecitando iniziative volte a rafforzare la presenza degli organici sul campo.

Si tratta di un supporto che la Segreteria ritiene vitale soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva. Con il fisiologico aumento dei flussi turistici e il conseguente incremento della popolazione sul territorio, il potenziamento dei servizi di sicurezza diventa una priorità assoluta per tutelare i residenti, i visitatori e il tessuto economico locale.

La sicurezza, conclude la nota di Forza Italia, resta un bene comune che richiede la collaborazione di tutti, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze. La certezza della Segreteria è che la comunità di Scicli saprà reagire a questo momento con unità, profondo senso civico e una rinnovata fiducia nelle istituzioni.

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