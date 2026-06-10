Sicurezza e decoro urbano: firmata l’ordinanza per Vittoria e Scoglitti

Vittoria, 10 giugno 2026 – Il Sindaco Francesco Aiello ha firmato l’Ordinanza n. 52 del 10 giugno 2026 con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, tutelare il decoro cittadino e garantire una maggiore vivibilità degli spazi pubblici a Vittoria e Scoglitti.

Il provvedimento nasce a seguito dei numerosi episodi di disturbo della quiete pubblica, atti vandalici, risse, schiamazzi e comportamenti che negli ultimi mesi hanno interessato diverse aree della città, in particolare Piazza del Popolo, Via Cavour, Piazza Sorelle Arduino e alcuni luoghi particolarmente frequentati della frazione di Scoglitti.

L’ordinanza introduce una serie di misure finalizzate a contrastare fenomeni di degrado urbano, occupazione impropria degli spazi pubblici, abbandono di rifiuti e consumo incontrollato di bevande alcoliche.

Tra le principali disposizioni previste fino al 30 ottobre 2026 figurano il divieto di assembramenti e stazionamenti non finalizzati alla normale fruizione degli spazi pubblici, il divieto di bivacco, l’obbligo di mantenere comportamenti rispettosi del decoro urbano e il divieto di giochi o attività che possano mettere in pericolo i passanti, come l’utilizzo di palloni, biciclette, monopattini, pattini e skateboard nelle aree pedonali, nelle piazze e nei parchi comunali.

L’ordinanza disciplina inoltre la vendita e il consumo di bevande alcoliche, introducendo specifiche limitazioni per la vendita per asporto e il consumo all’aperto di bevande in contenitori di vetro o lattine, al fine di prevenire situazioni di pericolo e garantire una maggiore sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati.

“Questa ordinanza non ha finalità punitive, ma rappresenta uno strumento necessario per tutelare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e il decoro della nostra città”,- dichiara il Sindaco Francesco Aiello. “Abbiamo raccolto le numerose segnalazioni provenienti dai residenti e abbiamo ritenuto doveroso intervenire per contrastare fenomeni che compromettono la qualità della vita e la fruizione degli spazi pubblici. Il nostro obiettivo è consentire a famiglie, bambini, anziani e cittadini di vivere serenamente piazze, vie e luoghi di aggregazione, nel rispetto delle regole e della comunità”.

L’Amministrazione comunale rivolge infine un appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i cittadini italiani e stranieri affinché le misure adottate possano contribuire a rendere Vittoria e Scoglitti luoghi sempre più sicuri, accoglienti e rispettosi del bene comune.

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