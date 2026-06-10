Ispica, si insedia il nuovo sindaco Pierenzo Muraglie: al via il passaggio di consegne a Palazzo di Città

ISPICA, 10 Giugno 2026 – Ha avuto luogo oggi, a Palazzo di Città, l’insediamento ufficiale del neo eletto sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie. L’evento segna l’inizio formale della nuova amministrazione comunale, succedendo alla guida della città dopo il tradizionale e cordiale scambio di consegne con il sindaco uscente, Innocenzo Leontini.

La cerimonia odierna ha riguardato nello specifico l’assunzione del ruolo di capo dell’amministrazione comunale, permettendo al nuovo primo cittadino di prendere possesso degli uffici e di avviare fin da subito la macchina amministrativa.

L’iter burocratico e istituzionale si completerà definitivamente nelle prossime ore. Il neo sindaco Muraglie è, infatti, atteso per il formale giuramento nelle mani del Prefetto, atto necessario per l’assunzione delle funzioni di ufficiale di governo, tassello che gli conferirà le piene prerogative statali sul territorio comunale.

Nelle prossime giornate sono attese anche le nomine ufficiali della giunta assessoriale che affiancherà Muraglie nel corso del mandato.

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