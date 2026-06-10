Acate fa il pieno di fondi regionali: oltre 29mila euro per la promozione dei prodotti ittici locali

ACATE, 10 Giugno 2026 – ACATE – Importante traguardo per il Comune di Acate, che entra ufficialmente nella lista dei beneficiari del finanziamento stanziato dal Dipartimento della Pesca Mediterranea, facente capo all’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

Grazie a una proposta progettuale mirata alla valorizzazione dei prodotti ittici del territorio, l’ente comunale ha ottenuto un contributo di oltre 29.900 euro. I fondi saranno destinati a iniziative capaci di coniugare la promozione delle eccellenze gastronomiche locali, la sostenibilità ambientale e la cultura marinara e territoriale.

Un successo di programmazione (al pari dei capoluoghi)

Il dato che salta all’occhio, e che certifica la qualità del progetto presentato, è il posizionamento del comune ibleo: Acate ha ottenuto lo stesso ammontare di fondi di realtà come Catania e Ragusa. Un risultato non scontato, se si considera la differenza in termini di popolazione e peso amministrativo con i due capoluoghi.

Dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Fidone esprimono grande soddisfazione, definendo il finanziamento come: “Il frutto tangibile del buon governo, della programmazione strategica e del lavoro silenzioso ma costante della giunta e degli uffici comunali.”

Il raggiungimento di questo obiettivo ha visto una staffetta amministrativa virtuosa. I vertici del Comune hanno voluto esprimere un ringraziamento speciale all’assessore Martina Spitale, che ha curato le fasi cruciali della progettazione, e all’assessore Dafne Lantino, a cui si deve l’avvio formale dell’intero percorso.

Con queste risorse, Acate si prepara a mettere in campo una serie di eventi e campagne promozionali volti a dare nuovo slancio all’economia locale e alla cultura del mare.

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