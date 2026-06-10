Pozzallo festeggia i “primi” venticinque anni della Capitaneria di porto

POZZALLO, 10 Giugno 2026 – Fanara, Deidda, Martello, Corallo, Donato, Garro, Tassara, Pantano, Zanghì, Milella, Zito, Milione, Vincenti. L’elenco che avete appena letto non riguarda i prossimi convocati per i Mondiali per qualche nazionale sudamericana bensì i comandanti di Capitaneria che si sono avvicendati a Pozzallo nella gestione del porto e dei migranti che sono giunti in provincia di Ragusa. Presto il Comune di Pozzallo ricorderà tutte queste persone nel corso del venticinquesimo anniversario dell’istituzione della Capitaneria nella città del sindaco Roberto Ammatuna. E proprio il sindaco è stato uno dei primi firmatari alla richiesta di voler ricordare questo importante presidio che ha dato manforte non solo per la gestione dei migranti ma anche ai tanti cittadini che si sono rivolti ai suoi uffici per patentini e pratiche varie.

La Capitaneria come baluardo di legalità sia per l’attività di investigazione per le navi con merce che attraccano al porto sia per perlustrare l’intero tratto che parte dal fiume Dirillo fino al Pantano Longarini, quasi 100 chilometri di copertura. Staremmo delle ore a raccontarvi delle centinaia di operazioni che i militari effettuano, a fronte di molte persone che quotidianamente, sette giorni su sette, in ogni ora della giornata, tutelano, vegliano, garantiscono e lavorano per il comparto marittimo.

Nel corso del Consiglio comunale di lunedì sera, all’unanimità, è stato esitato positivamente il punto che riguarda il Conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera di Pozzallo, in occasione del venticinquesimo anniversario dell’elevazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo a Capitaneria di Porto. Il giusto riconoscimento per l’impegno ininterrotto del Corpo, volto alla tutela della marittimità, alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e alla preservazione dell’ambiente marino e costiero oltre che delle risorse ittiche.

La Capitaneria di Porto non si limita alla difesa e al controllo. È un punto di riferimento quotidiano per l’intera comunità. Grazie a una presenza discreta ma costante, la Guardia Costiera si conferma un interlocutore affidabile per qualsiasi esigenza legata al mare.

Ogni giorno, gli uffici marittimi accolgono pescatori, diportisti, professionisti del settore e comuni cittadini. A tutti offrono supporto e informazioni chiare su regole di navigazione, diritti dei marittimi e normative ambientali. Un vero e proprio “ufficio del mare” sempre accessibile, che testimonia la concreta vicinanza del Corpo alla vita dei cittadini.

Salva