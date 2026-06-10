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Modica | Sport

Arriva la conferma. Filippo Raciti sarà ancora l’allenatore del Modica Calcio

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MODICA, 10 Giugno 2026 – C’è la conferma ufficiale: Filippo Raciti resa nel ruolo di responsabile della prima squadra. la società Modica Calcio ha mantenuto la promessa di fine campionato.

Una scelta che rappresenta la naturale continuità di un percorso avviato la scorsa stagione e culminato con risultati straordinari: la vittoria del campionato con largo anticipo, 70 punti conquistati in 30 gare, la migliore differenza reti dell’intero campionato di Eccellenza e lo storico record di 17 vittorie consecutive.

La scorsa estate la società aveva deciso di affidarsi a un professionista che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato il proprio valore in diverse piazze. Una figura capace di interpretare il calcio con una visione moderna e completa, sposando appieno il progetto del club e contribuendo a sviluppare un modello gestionale ispirato allo stile inglese.

Per la prossima stagione, Filippo Raciti non ricoprirà soltanto il ruolo di allenatore, ma quello di vero e proprio manager rossoblù, come già avvenuto nella stagione trascorsa. Sarà chiamato a seguire ogni aspetto legato alla squadra e al campo, dalla costruzione dell’organico alla gestione quotidiana del gruppo, con l’obiettivo di dare continuità ai valori, all’identità e ai successi che hanno caratterizzato l’annata appena conclusa.

Il Modica Calcio prosegue il proprio percorso di crescita, dando continuità a un modello tecnico e manageriale che ha saputo coniugare ambizione e programmazione, traducendole in risultati concreti.

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