  • 10 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Giugno 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Paura sulla SP 25: auto si ribalta sulla Ragusa-Marina, ferite due ragazze

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 10 Giugno 2026 – Momenti di grande apprensione oggi lungo la Strada Provinciale 25, l’arteria che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura – una Peugeot di colore scuro – è uscita di strada autonomamente, rendendosi protagonista di un pauroso incidente.
Il veicolo ha perso aderenza finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi più volte sullo sterrato che costeggia i tipici muretti a secco della zona. L’impatto è stato violento: l’auto ha terminato la sua corsa con le ruote all’aria, riportando danni ingenti in particolare al tetto e alla fiancata laterale.
A bordo del mezzo viaggiavano due ragazze. Fortunatamente, nonostante la spettacolarità e la gravità del ribaltamento, le giovani avrebbero riportato solo ferite lievi.
I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure e trasportare le passeggere in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento dell’arrivo dei primi soccorritori, sul luogo dell’evento era presente la sola ambulanza.
Restano da chiarire i motivi che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

Foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube