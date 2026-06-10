Paura sulla SP 25: auto si ribalta sulla Ragusa-Marina, ferite due ragazze

RAGUSA, 10 Giugno 2026 – Momenti di grande apprensione oggi lungo la Strada Provinciale 25, l’arteria che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura – una Peugeot di colore scuro – è uscita di strada autonomamente, rendendosi protagonista di un pauroso incidente.

Il veicolo ha perso aderenza finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi più volte sullo sterrato che costeggia i tipici muretti a secco della zona. L’impatto è stato violento: l’auto ha terminato la sua corsa con le ruote all’aria, riportando danni ingenti in particolare al tetto e alla fiancata laterale.

A bordo del mezzo viaggiavano due ragazze. Fortunatamente, nonostante la spettacolarità e la gravità del ribaltamento, le giovani avrebbero riportato solo ferite lievi.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure e trasportare le passeggere in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento dell’arrivo dei primi soccorritori, sul luogo dell’evento era presente la sola ambulanza.

Restano da chiarire i motivi che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

Foto Franco Assenza

Salva