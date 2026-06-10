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Ispica | Politica

Ispica Progresso ufficializza la sua governance: Michele Floridia nominato referente politico del movimento

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ISPICA, – 10 giugno 2026 — Il movimento civico Ispica Progresso torna a tracciare la propria linea strategica in vista delle sfide future che attendono la città, consolidando la propria struttura organizzativa e definendo i propri vertici di rappresentanza. Nato e consolidatosi come un vero e proprio laboratorio politico civico, Ispica Progresso ha rappresentato una colonna portante della coalizione progressista e trasversale che, insieme a Movimento 5 Stelle, Controcorrente ed Alleanza Verdi e Sinistra, ha sostenuto con convinzione la candidatura a sindaco di Serafino Arena. Quell’esperienza, ricca di visioni condivise e di entusiasmo per il territorio, continua a essere la stella polare di un impegno che non si ferma.

In quest’ottica di rilancio e radicamento, il gruppo annuncia ufficialmente di aver designato nella persona di Michele Floridia il referente politico ufficiale di Ispica Progresso. A Floridia viene affidato il compito strategico di guidare l’azione del movimento nel dibattito pubblico, assumendo il ruolo di interlocutore ufficiale e punto di riferimento imprescindibile in tutti i tavoli di confronto.

D’ora in avanti, il neo-referente curerà in prima persona le relazioni con i partiti politici e le forze della coalizione, gestirà i rapporti con la stampa e gli organi di informazione, e si confronterà attivamente con le associazioni di categoria e le realtà produttive del territorio. Il dialogo rimarrà aperto e costante soprattutto con i cittadini ispicesi, considerati i custodi reali delle esigenze e del futuro della comunità.

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