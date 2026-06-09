Vittoria. La Rosa(FI): “Stradale Alcerito ridotto ai minimi termini”

Vittoria, 09 giugno 2026 – È un accorato grido d’allarme quello lanciato da Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, sulla condizione dello stradale Alcerito, una delle arterie più importanti per il sistema produttivo locale. «Basta percorrere lo stradale in questione per capire che qua si sta mettendo a freno lo sviluppo economico del nostro territorio», dichiara La Rosa, sottolineando come la situazione sia ormai insostenibile. «Parliamoci con estrema franchezza — aggiunge — questa non è solo una strada dissestata, è un’arteria vitale per la nostra economia. Qui operano aziende che producono, che creano ricchezza e che danno lavoro a migliaia di famiglie. Eppure, queste stesse imprese non hanno nemmeno le strade adeguate per fare passare in sicurezza i propri tir, i camion e i mezzi pesanti».

Il segretario azzurro denuncia una condizione che, oltre a ostacolare la competitività delle imprese, mette a rischio la sicurezza di chi ogni giorno percorre quella strada per lavorare. «È inaccettabile — prosegue — che chi produce ed esporta le nostre primizie debba fare salti mortali tra buche profonde come crateri. Purtroppo, queste situazioni sono anche causa di incidenti, a volte mortali, che coinvolgono giovani e lavoratori. Gli imprenditori e gli operai chiedono infrastrutture all’altezza dei loro sacrifici». La Rosa invita a un cambio di passo immediato da parte di chi ha competenza in materia, rivolgendosi in particolare al Comune: «C’è una differenza profonda tra vedere un problema e viverlo sulla propria pelle tutti i giorni. Noi continueremo a denunciare e a proporre soluzioni concrete, perché chi lavora e produce non può essere lasciato solo». Un appello chiaro, dunque, che richiama l’urgenza di interventi strutturali per garantire sicurezza e sviluppo a una zona che rappresenta il cuore pulsante dell’economia vittoriese.

Salva