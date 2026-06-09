  • 9 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 9 Giugno 2026 -
Attualità | chiaramonte gulfi

Chiaramonte Gulfi. Torna la festa del Grano, sabato e domenica la quarta edizione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 09 giugno 2026 – A Chiaramonte Gulfi torna la Festa del Grano, uno degli appuntamenti più identitari e sentiti della comunità, capace ogni anno di riportare al centro la cultura contadina, i grani antichi siciliani e il valore delle tradizioni che hanno costruito la storia del territorio. L’evento, organizzato dall’associazione culturale femminile 8 Marzo insieme al Comune di Chiaramonte Gulfi e con il sostegno della Regione Siciliana e della Provincia di Ragusa, animerà il fine settimana con un programma ricco e coinvolgente.

Sabato, in piazza Duomo, l’apertura dei mercatini è prevista alle 17, dando il via a un pomeriggio che profuma di artigianato, sapori e memoria. Alle 18,30 si terrà l’inaugurazione ufficiale con la sfilata in carrozza e carretti siciliani della Scuderia Runza, un momento scenografico che richiama l’immaginario rurale di un tempo. Alle 19 spazio alla dimostrazione della lavorazione del pane “Come si faceva una volta”, seguita dall’apertura dello stand dedicato alla degustazione dei grani antichi siciliani. La serata proseguirà alle 20,30 con l’esibizione della squadra di ginnastica ritmica della Ludens Dance di Ragusa e alle 21 con il cabaret di Mariuccia Cannata, in arte Pipitonella, prima della musica live del Trio Band che accompagnerà il pubblico fino a fine serata. Altri appuntamenti sono in programma domenica.

«La Festa del Grano è un patrimonio della nostra comunità, un momento che ci permette di riscoprire chi siamo e da dove veniamo», afferma il sindaco Mario Cutello. «È una celebrazione della nostra identità, della nostra terra e delle persone che ogni giorno la custodiscono con lavoro e passione. Siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce tradizione, cultura e partecipazione».

Entusiasta anche l’assessore comunale al Turismo e Spettacoli Giancarlo Catania, che sottolinea la crescita della manifestazione: «Questa festa è diventata un punto di riferimento dell’estate chiaramontana. L’impegno dell’associazione 8 Marzo, unito al supporto delle istituzioni, ha permesso di costruire un programma capace di coinvolgere famiglie, visitatori e appassionati. È un evento che valorizza il territorio e crea comunità, ed è questo il nostro obiettivo». La Festa del Grano si conferma così un appuntamento che intreccia memoria e futuro, tradizione e convivialità, offrendo a Chiaramonte Gulfi un fine settimana di colori, profumi e autentica cultura popolare.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube