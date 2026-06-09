Ragusa. Aperte le iscrizioni per la seconda edizione de “Il Palio delle Contrade”. Potranno partecipare anche singoli cittadini

Ragusa, 09 giugno 2026 – Ragusa si prepara ad accogliere la seconda edizione del Palio delle Contrade, quest’anno aperta anche a chi non appartiene a una contrada.
Dopo il successo dello scorso settembre, la manifestazione promossa dall’Assessorato comunale alle Contrade con il supporto dell’intera Amministrazione torna ad accendere lo spirito di squadra e il senso di appartenenza attraverso una grande festa collettiva fatta di giochi e sfide.
L’edizione 2026 si svolgerà il 4 e il 25 luglio e il 1° agosto: tre serate all’insegna del divertimento che, novità di quest’anno, coinvolgeranno anche singoli cittadini non legati a nessuna contrada, che potranno essere inseriti in gruppi già esistenti. Un’apertura che amplia la dimensione del progetto e invita ancora di più giovani e adulti a mettersi in gioco.
Già aperte le iscrizioni fino al 28 giugno tramite modulo online al sito https://www.ilpaliodellecontrade.it dove sono presenti anche tutte le informazioni utili e il regolamento.
A caratterizzare la seconda edizione della manifestazione, curata dalle associazioni Ci Ridiamo Su ed Eduka, saranno ancora una volta giochi bizzarri e sorprendenti, che mescolano tradizione popolare, spirito di squadra e ironia.
Dalla corsa con i sacchi al gioco del fazzoletto, dal tiro alla fune alle sfide di abilità e memoria, fino a prove decisamente più originali come la scorpacciata di anguria, il curling umano, la passata di pomodoro, Ammutta a’ Balla, il karaoke, e tante altre attività che verranno reinterpretate in chiave creativa. Ogni contrada sarà chiamata a rappresentare i propri colori, simboli e peculiarità in una sana competizione che punta soprattutto a rafforzare il senso di appartenenza e a creare nuove relazioni tra cittadini. Il vero premio del Palio delle Contrade non è la vittoria finale, ma la capacità di costruire comunità attraverso il gioco.
Più che una competizione, il Palio delle Contrade è infatti un progetto di comunità, nato per valorizzare le aree rurali e le frazioni del territorio ragusano, autentici cuori pulsanti di una città diffusa, fatta di storie e tradizioni.
“Più volte ci è stato chiesto di promuovere anche nelle contrade momenti ricreativi dall’importante valore sociale – dichiara il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – e il Palio delle Contrade rappresenta uno strumento prezioso per valorizzare e animare le realtà che rappresentano una parte fondamentale del nostro territorio La prima edizione ci ha restituito un’immagine bellissima e amplia della nostra città: persone di età diverse capaci di incontrarsi, collaborare e divertirsi insieme riscoprendo il valore delle proprie radici, e questa edizione sarà sicuramente più partecipata.”
Un evento che unisce e rafforza la comunità: “Le contrade custodiscono un patrimonio umano, culturale e identitario straordinario – aggiunge l’assessore alle Frazioni Andrea Distefano – Il Palio è un’occasione per raccontarlo e viverlo insieme. L’invito è rivolto a tutti: alle contrade, ai gruppi e ai cittadini che vogliono mettersi in gioco e contribuire a costruire una festa che appartiene all’intera comunità ragusana”.
La prima edizione ha dimostrato quanto fosse forte il desiderio di ritrovarsi, fare squadra e riscoprire il legame con la propria terra. Centinaia di partecipanti hanno animato le sfide, colorato gli spazi della manifestazione e dato vita a un clima di festa capace di coinvolgere intere famiglie, trasformando ogni prova anche in un’occasione di incontro tra generazioni.
Ragusa. Aperte le iscrizioni per la seconda edizione de “Il Palio delle Contrade”. Potranno partecipare anche singoli cittadini
Ragusa, 09 giugno 2026 – Ragusa si prepara ad accogliere la seconda edizione del Palio delle Contrade, quest’anno aperta anche a chi non appartiene a una contrada.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.