Ragusa. Aperte le iscrizioni per la seconda edizione de “Il Palio delle Contrade”. Potranno partecipare anche singoli cittadini

Ragusa, 09 giugno 2026 – Ragusa si prepara ad accogliere la seconda edizione del Palio delle Contrade, quest’anno aperta anche a chi non appartiene a una contrada.

Dopo il successo dello scorso settembre, la manifestazione promossa dall’Assessorato comunale alle Contrade con il supporto dell’intera Amministrazione torna ad accendere lo spirito di squadra e il senso di appartenenza attraverso una grande festa collettiva fatta di giochi e sfide.

L’edizione 2026 si svolgerà il 4 e il 25 luglio e il 1° agosto: tre serate all’insegna del divertimento che, novità di quest’anno, coinvolgeranno anche singoli cittadini non legati a nessuna contrada, che potranno essere inseriti in gruppi già esistenti. Un’apertura che amplia la dimensione del progetto e invita ancora di più giovani e adulti a mettersi in gioco.

Già aperte le iscrizioni fino al 28 giugno tramite modulo online al sito https://www.ilpaliodellecontrade.it dove sono presenti anche tutte le informazioni utili e il regolamento.

A caratterizzare la seconda edizione della manifestazione, curata dalle associazioni Ci Ridiamo Su ed Eduka, saranno ancora una volta giochi bizzarri e sorprendenti, che mescolano tradizione popolare, spirito di squadra e ironia.

Dalla corsa con i sacchi al gioco del fazzoletto, dal tiro alla fune alle sfide di abilità e memoria, fino a prove decisamente più originali come la scorpacciata di anguria, il curling umano, la passata di pomodoro, Ammutta a’ Balla, il karaoke, e tante altre attività che verranno reinterpretate in chiave creativa. Ogni contrada sarà chiamata a rappresentare i propri colori, simboli e peculiarità in una sana competizione che punta soprattutto a rafforzare il senso di appartenenza e a creare nuove relazioni tra cittadini. Il vero premio del Palio delle Contrade non è la vittoria finale, ma la capacità di costruire comunità attraverso il gioco.

Più che una competizione, il Palio delle Contrade è infatti un progetto di comunità, nato per valorizzare le aree rurali e le frazioni del territorio ragusano, autentici cuori pulsanti di una città diffusa, fatta di storie e tradizioni.

“Più volte ci è stato chiesto di promuovere anche nelle contrade momenti ricreativi dall’importante valore sociale – dichiara il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – e il Palio delle Contrade rappresenta uno strumento prezioso per valorizzare e animare le realtà che rappresentano una parte fondamentale del nostro territorio La prima edizione ci ha restituito un’immagine bellissima e amplia della nostra città: persone di età diverse capaci di incontrarsi, collaborare e divertirsi insieme riscoprendo il valore delle proprie radici, e questa edizione sarà sicuramente più partecipata.”

Un evento che unisce e rafforza la comunità: “Le contrade custodiscono un patrimonio umano, culturale e identitario straordinario – aggiunge l’assessore alle Frazioni Andrea Distefano – Il Palio è un’occasione per raccontarlo e viverlo insieme. L’invito è rivolto a tutti: alle contrade, ai gruppi e ai cittadini che vogliono mettersi in gioco e contribuire a costruire una festa che appartiene all’intera comunità ragusana”.

La prima edizione ha dimostrato quanto fosse forte il desiderio di ritrovarsi, fare squadra e riscoprire il legame con la propria terra. Centinaia di partecipanti hanno animato le sfide, colorato gli spazi della manifestazione e dato vita a un clima di festa capace di coinvolgere intere famiglie, trasformando ogni prova anche in un’occasione di incontro tra generazioni.

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