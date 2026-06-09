M5s Ragusa. Sporcizia al terminal bus. Hassen: “A poco servono le grandi opere se non si ha la capacità di gestirle”

Ragusa, 09 giugno 2026 – “Immondizia, sporcizia diffusa, sensazione di estrema incuria. E’ la triste fotografia del nuovo terminal bus nell’ex Scalo Merci: quello che, come da proclami dell’Amministrazione comunale, avrebbe dovuto rappresentare ‘un passo avanti per la mobilità sostenibile'”. Lo dice la rappresentante cittadina del M5S di Ragusa, Najla Hassen, riferendosi al sito inaugurato alla fine di luglio dello scorso anno, cioè meno di un anno fa. “Tralasciando il problema dei parcheggi, che costringe alcuni pendolari, in certe mattine, a rinunciare al bus e a prendere l’auto per andare al lavoro, denunciamo con forza che la stazione, ancora nuova di zecca, versa già in uno stato di degrado e abbandono. Siamo amministrati da un sindaco che fa grande uso dei fondi PNRR ottenuti grazie al lavoro del presidente Conte, e che spende ingenti somme pubbliche per opere che però poi non riesce a gestire, attraverso una adeguata manutenzione. A poco serve intercettare finanziamenti a pioggia, se poi non si ha capacità alcuna di prevedere la tutela, la cura e la manutenzione ordinaria delle opere realizzate. Una sorta di politica ossessivo compulsiva che mostra il piacere di spendere soldi pubblici, ma che agisce senza una visione d’insieme e senza prendersi cura del bene comune. La stazione, frequentata ogni giorno da studenti, lavoratori e turisti, dovrebbe essere un luogo pulito, sicuro e confortevole. Invece, oggi sembra la periferia dimenticata di una metropoli. Chiediamo all’amministrazione di rivolgere la giusta e doverosa attenzione a questa struttura”.

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