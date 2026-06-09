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La modicana Paola Barone premiata alla Camera dei Deputati tra i neolaureati di eccellenza delle università italiane

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ROMA, 09 Giugno 2026 –  Un importante riconoscimento nazionale porta il nome della modicana Paola Barone.

Si è tenuta lunedi 8 giugno, alla camera dei deputati, la cerimonia per il premio “America Giovani” rilasciato ai neolaureati di eccellenza delle università italiane.
Si tratta di un prestigioso riconoscimento rilasciato dalla Fondazione Italia USA che, tra gli oltre 300.000 laureati di Italia nell’anno 2025, ha selezionato 1000 ragazzi che si sono distinti per un percorso universitario di particolare valore. La selezione dei vincitori avviene attraverso la banca dati degli atenei italiani e premia ogni anno i neolaureati più meritevoli e competitivi del Paese, valorizzandone il talento, l’impegno e i risultati raggiunti nel corso degli studi.
Tra questi la modicana Paola Barone, classe 2001, laureata in giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna con 110 e lode.
La ragazza appassionata di diritto sta già svolgendo un tirocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e, contestualmente, la pratica presso uno studio legale di Roma.

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