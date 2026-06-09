Ispica. Cugnata(FI): “Buon lavoro a Muraglie, rimaniamo all’opposizione, critici ma costruttivi”

Ispica, 09 giugno 2026 – Il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, interviene sull’esito delle elezioni amministrative di Ispica, che hanno visto la vittoria di Pierenzo Muraglie, subentrato al sindaco uscente Innocenzo Leontini, quest’ultimo espressione del partito azzurro.

“I cittadini di Ispica hanno scelto il loro sindaco — ha dichiarato Cugnata — e lo hanno fatto orientandosi comunque verso un’area moderata. Questo significa che occorre un’analisi molto attenta, perché il voto di Ispica è un voto di centro, se vogliamo anche di centrodestra. Se il centrodestra non si fosse diviso, oggi probabilmente parleremmo d’altro. Ma la città si è espressa, e al nuovo sindaco rivolgiamo gli auguri di buon lavoro”.

Il segretario ha poi sottolineato la posizione del partito nel nuovo scenario politico cittadino: “Rimaniamo all’opposizione, critici ma costruttivi. Se il programma amministrativo conterrà punti che coincidono con le nostre proposte, non escludiamo di condividerli. L’obiettivo resta quello di lavorare per il bene della città”.

Cugnata ha voluto ringraziare il sindaco uscente on. Innocenzo Leontini, riconoscendone l’impegno e la rappresentanza istituzionale: “Leontini ha rappresentato bene Ispica e, secondo noi, avrebbe potuto continuare a farlo. A lui va il nostro ringraziamento per la serietà e la dedizione dimostrate”. Il segretario ha inoltre evidenziato il buon risultato elettorale del partito: “Forza Italia ha raggiunto un meraviglioso 11%, confermando la propria presenza e solidità. Un plauso alla nostra consigliera comunale eletta, Kett Roccasalva, che da oggi rappresenterà il partito in Consiglio comunale. Ringrazio tutti i candidati della lista, mettendo in evidenza l’ottimo lavoro svolto dalla coordinatrice cittadina Valentina Lombardo”. Infine, Cugnata ha concluso con una riflessione: “Da oggi inizia una nuova fase. Guarderemo con attenzione ciò che è stato promesso in campagna elettorale e ciò che verrà realizzato. E noi saremo pronti a fare la nostra parte”.

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