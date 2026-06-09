Comiso. Al via i lavori di rifacimento delle griglie e relativa pulizia caditoie

Comiso, 09 giugno 2026 – Iniziati i lavori di rifacimento ex novo delle griglie e relativa pulizia delle caditoie. ” Abbiamo intercettato un finanziamento che ci consente di effettuare interventi radicali”, afferma l’assessore Giovanni Assenza

” Grazie ad un finanziamento regionale – spiega Assenza- è possibile intervenire in maniera radicale sulle griglie nelle strade. Si tratta di lavori che consentono un totale rifacimento ex novo che va dal ripristino dei bordi dei pozzetti, alla sostituzione delle stesse griglie che saranno in ghisa. Naturalmente si sta procedendo con il criterio delle priorità legate sia al traffico veicolare più intenso, sia al maggiore deflusso di acque piovane. Abbiamo iniziato da via Tolomeo, per poi spostarci alla rotonda di via Sciascia, via degli Eucalipti, corso Ho Chi Min e passare dopo nella parte storica della città, cominciando da corso San Francesco. Ciò che mi preme mettere in evidenza – ancora Giovanni Assenza – è che oggi tutti gli enti locali non sono in grado di effettuare determinati lavori e interventi con finanze autonome, per cui a volte è necessario attendere finanziamenti che consentano migliorie non indifferenti. La capacità dell’ente sta invece nel saper intercettare in tempi utili tali finanziamenti e presentare i progetti che servono ad apportare benefici alla città”.

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