Modica, follia al pronto soccorso: 29enne aggredisce una guardia giurata e devasta i locali. Arrestato

MODICA, 09 Giugno 2026 – Momenti di tensione e paura all’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica, dove il pronto soccorso è diventato teatro di una violenta aggressione. Un cittadino italiano di 29 anni è stato tratto in arresto in flagranza di reato grazie all’intervento congiunto degli agenti della Polizia di Stato e dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e danneggiamento aggravato.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato immediatamente a seguito della segnalazione di un violento parapiglia all’interno dei locali sanitari. Secondo una prima ricostruzione, il 29enne avrebbe improvvisamente dato in escandescenze, scagliandosi contro la guardia giurata in servizio di vigilanza presso la struttura e provocandogli delle lesioni.

La furia dell’uomo non si è placata lì: prima di essere bloccato, il soggetto ha preso di mira la struttura stessa, danneggiando alcuni locali adibiti a pubblico servizio e creando pesanti disagi al normale svolgimento delle attività mediche.

Oltre ai reati contestati in flagranza, per il giovane è scattata anche una denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, proprio a causa del caos generato all’interno del reparto d’emergenza, che ha rallentato l’assistenza agli altri pazienti.

Al termine delle formalità di rito condotte negli uffici di polizia, il 29enne è stato trasferito presso la propria abitazione. Su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

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