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Attualità | Pozzallo

Pozzallo, bentornato al Sindaco Ammatuna: il messaggio di auguri per il rientro in servizio

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POZZALLO, 08 Giugno 2026 – Un messaggio di benvenuto e di buon lavoro accoglie il rientro ufficiale del Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, pronto a riprendere pienamente la guida delle attività amministrative della città, dopo i problemi di salute che lo hanno costretto per alcuni giorni in ospedale a Ragusa.

Il primo cittadino stamattina è tornato nel suo ufficio dove è stato accolto con un mazzo di fiori e una buona torta con l’augurio di un sereno ritorno alle proprie funzioni. L’auspicio per un prosieguo di lavoro proficuo, sereno e costantemente orientato al servizio, alla crescita e al benessere della collettività pozzallese.

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