Scoglitti, cade dal monopattino e batte la testa: minorenne trasferito in elisoccorso al “Cannizzaro”

SCOGLITTI, 08 Giugno 2026 – Grande apprensione a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, dove un minorenne è stato trasferito d’urgenza questa mattina all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il giovane si trova adesso ricoverato nel reparto di Neurochirurgia a causa di un grave trauma cranico riportato in seguito a un incidente avvenuto venerdì scorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava a bordo di un monopattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, battendo violentemente la testa sull’asfalto. L’ipotesi al momento più accreditata, sebbene non ancora confermata ufficialmente, è che la rovinosa caduta sia stata provocata dall’impatto con una buca stradale.

Dopo un primo monitoraggio successivo all’incidente di venerdì, nella giornata odierna le condizioni del giovane hanno richiesto un tempestivo trasferimento in una struttura specializzata. Si è reso così necessario l’intervento dell’elisoccorso. Per l’occasione, è stata utilizzata un’area della zona industriale di Scoglitti come punto di atterraggio e decollo d’emergenza, dove sono state tempestivamente attivate tutte le previste misure di sicurezza.

Il velivolo giallo-rosso, contraddistinto dalla sigla Ei-Lil, è stato notato e ripreso da diversi residenti mentre sorvolava a bassa quota l’area circostante — tra tetti di abitazioni, campi e infrastrutture — con il portellone aperto e il personale a bordo, prima di dirigersi definitivamente verso Catania. Le prossime ore saranno fondamentali per valutare l’evoluzione del quadro clinico del ragazzo.

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