Mountain Bike: a Carlentini la IV^ MTB di Coppa Sicilia, la Motyka Bike School ancora protagonista

Modica, 08 giugno 2026 – E’ andata in scena ieri a Carlentini la IV^ tappa MTB di Coppa Sicilia.

Tra le squadre protagoniste, si è distinta ancora una volta la Motyka Bike School Modica, che in terra aretusea ha conquistato quattro podi e risultati di rilievo, che hanno permesso al sodalizio modicano di salire sul gradino più basso del podio tra le società partecipanti alla quarta tappa.

La giornata. come al solito, si è aperta con l’esibizione dei piccoli MPG Elsa Borgese, Carmine Barone e Alessandro Crucetta, che hanno dimostrato tutto il loro valore con l’esibizione promozionale che ha emozionato i presenti. Non essendoci una classifica da stilare, tutti i piccoli “campioni in erba” sono stati accomunati d un bellissimo e meritato applauso.

La giornata di gare ufficiali si è aperta con la categoria G1M, dove per i colori gialloneri della Contea c’è da registrare la diciassettesima posizione ottenuta da Carlo Andrea Borgese.

Doppietta Motyka Bike School Modica, invece, nella categoria G2M con il primo posto di Santiago Borgese e il terzo posto di Giuseppe Agosta.

Motyka Bike School Modica protagonista anche nella categoria G4M con il primo posto del solito Nicolò Tagliarini. Al terzo posto, invece, si è piazzato Simone Adamo. Nella stessa categoria, da non sottovalutare la quinta posizione di Gabriele Aprile, la quattordicesima di Lorenzo Cassarino e la sedicesima posizione di Thomas Cataudella.

Podio sfiorato anche nella categoria G5M, dove Dominik Borgese si è classificato in quinta posizione.

“Gli ottimi piazzamenti dei nostri atleti – dichiara Arianna Melilli – ci permettono ancora una volta di salire sul podio con il terzo posto tra le società partecipanti alla quarta tappa di Coppa Sicilia. Le buone prestazioni dei nostri piccoli anche a Carlentini, confermano che quello con cui stiamo lavorando è un grande gruppo che, continuando ad allenarsi con resilienza e facendo esperienza potrà darci ancora tante soddisfazioni. Ringraziamo sempre per l’impegno con cui lavorano i nostri coach Laura Melilli e Rosario Tagliarini – conclude Arianna Melilli– ringraziamenti che di diritto vanno estesi anche alle famiglie dei nostri piccoli e ai nostri sponsor che ci supportano e ci permettono di andare avanti e di coltivare la nostra passione e di far crescere nel miglior modo possibile i nostri atleti oltre a far conoscere sempre di più questa disciplina su tutto il territorio”.

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