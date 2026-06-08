La Guardia di Finanza incontra gli alunni delle scuole iblee

Ragusa, 08 giugno 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito nel protocollo d’intesa sottoscritto tra la Guardia di finanza e il Ministero dell’istruzione e del merito, hanno promosso una serie di incontri con gli studenti di varie istituzioni scolastiche del territorio ibleo. Il progetto “Educazione alla legalità economica”, così come previsto dall’accordo, è finalizzato a diffondere la cultura della legalità economico-finanziaria tra i giovani e a

illustrare i compiti istituzionali del Corpo, quale Forza di polizia al servizio della collettività. Nel corso degli incontri – che hanno interessato 29 istituti della provincia, tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, coinvolgendo 151 classi e quasi 3000 studenti – i finanzieri hanno illustrato l’attività svolta dal Corpo a contrasto, tra l’altro, delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della criminalità economico-finanziaria, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore e del traffico di sostanze stupefacenti. Gli alunni hanno avuto la possibilità, attraverso confronti dinamici e interattivi, di discutere di casi reali e di essere, inoltre, informati in merito alle procedure di arruolamento e ai

differenti percorsi formativi offerti dalla Guardia di finanza. Gli studenti hanno manifestato rilevante interesse per i temi trattati e mostrato notevole entusiasmo, grande attenzione e curiosità, ponendo numerose domande ai militari sui diversi compiti svolti dal Corpo. L’iniziativa conferma l’impegno delle Fiamme gialle per l’affermazione della legalità, nella consapevolezza che la tutela delle libertà economiche rappresenta il presupposto imprescindibile per la crescita, lo sviluppo e il benessere del Paese.

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