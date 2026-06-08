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Ragusa | Sindacale

Ragusa. La Cna presenta il progetto di riqualificazione zona artigianale

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Ragusa, 08 giugno 2026 – Domani, martedì 9 giugno, alle 18,30, nella sede della Cna territoriale di Ragusa in via Psaumida, si terrà un incontro promosso con il patrocinio del Comune di Ragusa e dedicato alle imprese del territorio. Sarà presentato il progetto di riqualificazione della zona artigianale “Pippo Tumino” di contrada Mugno, insieme alle opportunità di agevolazioni e finanziamenti a fondo perduto per le aziende, tra cui il bando Più Artigianato, la Zes Unica, la Legge Sabatini, Resto al Sud 2.0 e l’Iper ammortamento. All’incontro parteciperanno il vicesindaco Giovanni Giuffrida, assessore ai Lavori pubblici, e l’assessore comunale allo Sviluppo economico Catia Pasta.
Il presidente territoriale della Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e il segretario territoriale Carmelo Caccamo hanno sottolineato come l’appuntamento rappresenti un momento di confronto diretto con il mondo produttivo locale e un passo decisivo verso la valorizzazione dell’artigianato ragusano. “La riqualificazione della zona artigianale Pippo Tumino – hanno dichiarato – è un investimento sul futuro dell’impresa e sul rilancio di un’area strategica per l’economia cittadina. Ragusa ha bisogno di spazi moderni e funzionali, capaci di sostenere la competitività e di attrarre nuovi investimenti. Cna è al fianco degli artigiani per accompagnarli nell’accesso ai fondi e per costruire insieme una visione di sviluppo sostenibile e condiviso”.
L’assessore ai Lavori pubblici Giuffrida dichiara: “Il progetto di riqualificazione da 1.500.000 euro per l’area artigianale di contrada Mugno rappresenta un intervento atteso e necessario per la nostra città. Abbiamo lavorato a un piano strutturato per migliorare l’infrastruttura esistente attraverso cinque punti cardine: la creazione di una nuova area parcheggio ad uso pubblico, la sistemazione dei marciapiedi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica a Led, l’installazione di un sistema di videosorveglianza e il riordino generale della viabilità. L’incontro di domani sarà l’occasione per illustrare i dettagli operativi e le ricadute pratiche di questi interventi. Vi invitiamo a partecipare: è un momento di condivisione importante per capire insieme come cambierà la fruibilità dell’area e raccogliere i vostri suggerimenti”.
Aggiunge l’assessora allo Sviluppo economico Catia Pasta: “L’area artigianale riveste un ruolo economico strategico per lo sviluppo produttivo locale e per l’intera comunità di Ragusa. Riqualificare questa zona significa restituire dignità, sicurezza e funzionalità al lavoro quotidiano di tanti imprenditori, innalzando gli standard di qualità dei servizi. Insieme a Cna, in questo incontro affronteremo non solo il nuovo assetto dell’area, ma anche gli strumenti concreti per la crescita delle imprese, illustrando le agevolazioni e i finanziamenti a fondo perduto attualmente disponibili. L’amministrazione è presente e pronta all’ascolto: il nostro obiettivo è fare rete, accogliere le vostre istanze e lavorare fianco a fianco per cogliere ogni opportunità di rilancio”.
La zona artigianale dedicata a Pippo Tumino porta il nome di un esponente dell’associazione di categoria che ha segnato la storia economica della città. E’ stato un esempio di intraprendenza e di amore per il lavoro, capace di trasformare una piccola realtà associativa locale in un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. La sua figura resta simbolo di dedizione e lungimiranza, valori che oggi la Cna intende rilanciare attraverso un progetto di riqualificazione che guarda al futuro ma affonda le radici nella tradizione produttiva ragusana. Per informazioni sull’incontro è possibile contattare la Cna Ragusa al numero 0932 686144.

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