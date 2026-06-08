Modica, il tour della memoria emoziona gli ospiti del Boccone del Povero

Modica, 08 giugno 2026 – Un pomeriggio intenso e ricco di emozioni quello vissuto presso il Boccone del Povero, dove si è svolta una nuova tappa del progetto “Come eravamo e come siamo: un tuffo nel passato, uno sguardo al presente”, iniziativa che punta a valorizzare la memoria storica e culturale del territorio attraverso il dialogo tra anziani. L’evento ha visto protagonisti gli anziani del Centro Sociale di Modica che, attraverso racconti, testimonianze, canti e momenti di animazione, hanno condiviso esperienze di vita con gli ospiti della struttura, dando vita a un significativo percorso di incontro tra persone appartenenti alla stessa generazione. Un’esperienza che il giornalista Don Paolo Buttiglieri ha definito un autentico esempio di “peer to peer”, un modello relazionale che mette in comunicazione anziani con anziani, favorendo la condivisione di esperienze, valori e ricordi che rappresentano una parte importante dell’identità collettiva della comunità modicana. Lo spettacolo si è trasformato in un vero viaggio nella memoria. Tra i temi affrontati, le tradizioni contadine che hanno caratterizzato la vita di intere generazioni, i rituali del fidanzamento vissuti secondo le consuetudini di un tempo, le giornate di Ferragosto trascorse al mare e la semplicità di una quotidianità scandita dal lavoro, dalla famiglia e dal rispetto reciproco. Particolarmente apprezzati i racconti dedicati alla preparazione delle conserve di pomodoro, alle ricette della tradizione e ai lavori agricoli stagionali, come la mietitura e la raccolta delle spighe, testimonianze che hanno suscitato emozione e partecipazione tra i presenti. Non sono mancati i riferimenti a un’alimentazione semplice ma genuina, simbolo di una cultura fondata sulla sobrietà e sulla condivisione, così come il ricordo di antiche usanze legate alla preparazione dell’estratto di pomodoro e dei piatti tradizionali che riunivano famiglie e vicinato attorno alla stessa tavola. A fare da filo conduttore all’intero pomeriggio è stata anche la dimensione spirituale, profondamente radicata nella cultura popolare. Un momento particolarmente sentito è stato dedicato a Maria, figura di riferimento per generazioni di famiglie, evocata come simbolo di protezione, speranza e fede. Grande soddisfazione è stata espressa dalla promotrice dell’iniziativa, Sabina Cicero, che hanno evidenziato come il progetto stia contribuendo a rafforzare i legami sociali e a restituire centralità alla memoria condivisa, trasformandola in uno strumento di inclusione e partecipazione. Determinante il lavoro del Maestro Marcello Bruno, che ha curato la preparazione e la conduzione dell’evento con attenzione e professionalità, contribuendo alla riuscita di un appuntamento che ha saputo coinvolgere ospiti e partecipanti in un clima di autentica vicinanza umana. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al sindaco Maria Monisteri Caschetto e all’Amministrazione comunale per il sostegno e l’attenzione dimostrati nei confronti dell’iniziativa. L’Amministrazione ha infatti confermato la volontà di seguire e sostenere le prossime tappe del tour – ha sottolineato l’Assessore Concetta Spadaro – riconoscendone il valore culturale, educativo e sociale. Il progetto continuerà il suo percorso nelle altre strutture cittadine, portando avanti una missione semplice ma preziosa: custodire e tramandare la memoria, affinché il patrimonio di esperienze, tradizioni e valori delle generazioni passate possa continuare a vivere e a parlare al presente.

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