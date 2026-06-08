Giornata dello Studente, grande partecipazione e protagonismo giovanile in Piazza Baden Powell

Modica, 08 giugno 2026 – Grande successo per la Giornata dello Studente, svoltasi sabato scorso in Piazza Baden Powell a Modica. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Modica, attraverso l’Assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro in stretta collaborazione con gli studenti e i rappresentanti d’istituto delle scuole superiori cittadine. L’evento è stato realizzato con il supporto di Innova Assistenza Tecnica del Comune di Modica, dell’Infogiovani Modica e del Punto Locale Eurodesk, con la collaborazione della CGIL, che ha condiviso gli obiettivi di partecipazione e coinvolgimento delle nuove generazioni. La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di incontro, aggregazione e valorizzazione dei talenti giovanili, offrendo agli studenti uno spazio per esprimere la propria creatività e le proprie passioni. Fin dalle ore 18, Piazza Baden Powell si è animata con numerose attività. Molto apprezzate le esposizioni artistiche realizzate dagli studenti del Liceo Artistico e dell’Euroform, che hanno anche dato vita a laboratori creativi dal vivo. Presente inoltre uno spazio informativo dedicato alle opportunità per i giovani, curato dall’Infogiovani Modica e dal Punto Locale Eurodesk. Nel corso della serata, sul palco della GDS si sono alternati numerosi giovani artisti e DJ provenienti dagli istituti scolastici del territorio: Salvo Spadaro, Cris, Bonni, Ariel La e Giovanni Veca. Le loro esibizioni hanno riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico, contribuendo a rendere la serata un autentico momento di festa e condivisione. A chiudere l’evento è stato il giovane cantante Don Pero, tra gli artisti più amati dai giovanissimi, la cui partecipazione è stata fortemente voluta dai rappresentanti d’istituto e resa possibile grazie al sostegno delle attività commerciali del territorio. La manifestazione è stata presentata e condotta da Federico Bonomo. «La Giornata dello Studente è la dimostrazione concreta di quanto sia importante ascoltare e coinvolgere i giovani nei processi di partecipazione della vita cittadina», dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro. «Questa iniziativa nasce proprio dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e gli studenti, che hanno contribuito in maniera determinante alla sua organizzazione. Vedere tanti ragazzi protagonisti, esprimere il proprio talento e vivere gli spazi pubblici in modo positivo è il risultato più bello che potessimo raggiungere». Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro, che ha sottolineato il valore educativo e inclusivo della manifestazione: «Eventi come questo rappresentano un’importante occasione di crescita, socializzazione e cittadinanza attiva. Investire sui giovani – ha detto il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, significa investire sul futuro della nostra comunità. La grande partecipazione registrata conferma quanto sia fondamentale creare momenti di aggregazione sani e costruttivi, capaci di mettere al centro le energie e le capacità delle nuove generazioni». L’Amministrazione comunale ringrazia tutti gli studenti, i rappresentanti d’istituto, le scuole coinvolte, la CGIL, i partner organizzativi, gli artisti e le attività commerciali che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, confermando ancora una volta come la collaborazione tra istituzioni, mondo della scuola e realtà del territorio possa generare occasioni di crescita e partecipazione per l’intera comunità.

Salva