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Politica | Vittoria

Vittoria. Ponte sul fiume Ippari, oggi la riapertura al traffico della SP 18

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Vittoria, 08 giugno 2026 – Sono stati ultimati i lavori principali di messa in sicurezza e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ippari, lungo la SP 18 Vittoria–Piombo. Il traffico è stato appena riaperto

Alle lavorazioni strutturali e le opere di finitura seguiranno gli ultimi adempimenti collegati alla piena messa in esercizio dell’infrastruttura con la segnaletica orizzontale. Nel frattempo, al fine di ripristinare progressivamente la normale viabilità lungo l’arteria provinciale, è stata assunta la decisione di procedere con la riapertura del ponte al traffico veicolare, avviando contestualmente le operazioni di smantellamento della bretella provvisoria realizzata durante la fase di cantiere. Un passaggio significativo verso il pieno ripristino della viabilità su un collegamento essenziale per cittadini, imprese e attività produttive del territorio.

“Con il completamento dei lavori principali sul ponte dell’Ippari raggiungiamo un risultato atteso da tempo dal territorio e compiamo un passo decisivo verso la definitiva normalizzazione della viabilità sulla SP 18. La scelta di riaprire il ponte nasce dalla volontà di restituire questa infrastruttura alla comunità”, dichiara la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

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